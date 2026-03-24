'2026 대한민국 라면박람회' 26~29일 인천 송도컨벤시아서 열려

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =대한민국 대표 소울 푸드인 라면의 다양한 세계를 보여주는 라면 박람회가 인천 송도에서 열린다.

인천시는 오는 26일부터 29일까지 나흘간 송도컨벤시아에서 '2026 대한민국 라면박람회'를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 박람회 첫날과 둘째날인 26~27일 양일간 열리는 '해외바이어 초청 수출상담회'에는 23개 해외 큰손들이 참여해 국내 기업들과 구매 상담을 하게 된다.

한국농수산식품유통공사(aT)는 성장 잠재력이 큰 중동과 아세안 권역 바이어 8개사를 초청해 1대1 매칭 상담을 준비해 놓고 있다.

또 박람회 주최 측은 중국, 미국, 러시아, 몽골 등 민간 네트워크 바이어 15개사와 우리 기업들의 수출 상담 자리를 마련해 놨다.

2026 대한민국 라면 박람회 홍보 포스터 [포스터=인천시]

박람회에서는 국내에서 생산 판매되는 다양한 라면이 선을 보이고 라면 조리기기와 주방 설비, 식품위생 장비 등도 소개된다.

박람회장에는 관람객이 직접 스프와 토핑을 조합해 '나만의 라면'을 만드는 체험을 비롯해 밀가루 반죽으로 직접 면을 뽑는 제면체험, 라면과 찰떡 궁합인 김치의 달인과 함께하는 김장체험이 마련된다.

인천 소재 식품기업들이 참여하는 '인천식품산업육성지원센터 특별관'도 운영돼 지역 강소기업들이 글로벌 바이어와 시민들에게 자사 제품의 우수성을 알릴 기회를 제공한다.

유정복 인천시장은 "이번 박람회는 대한민국 라면산업의 위상을 높이고 우리 기업들이 세계로 뻗어나가는 교두보가 될 것"이라고 말했다.

hjk01@newspim.com