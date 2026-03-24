'2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스' 도시 회복과 연결 집중 논의

디자인 문제 해결 논의 및 정책 방향

부산 디자인주간 시민 참여 프로그램

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산'의 비전과 추진 방향을 공유하고 글로벌 협력 기반을 강화한다.

시는 24일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터에서 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산 국제컨퍼런스'를 열고 도시 디자인 비전과 글로벌 협력 방향을 논의했다고 밝혔다.

올해 행사의 주제는 '디자인을 통한 도시의 회복과 연결(Resilient & Connected by design)'이다. 국내외 전문가들이 도시 문제 해결을 위한 디자인의 역할과 정책 방향을 집중 논의했다.

24일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스 개회식[사진=부산시] 2026.03.24

컨퍼런스에는 박형준 시장을 비롯해 세계디자인기구(WDO) 전 회장, 글로벌 디자인 기업 대표, 해외 대학 총장 등 주요 연사와 전문가, 시민 등 200여 명이 참석했다. 지난 2월 말부터 진행된 사전 등록에는 많은 신청자가 몰리며 세계디자인수도에 대한 국내외의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

행사는 개회식, 기조연설, 주제발표 및 패널토의, 전문 세션으로 구성됐다. 기조연설에서는 토마스 가비 전 WDO 회장이 '회복 탄력성과 연결성을 갖춘 도시 디자인'을, 로 용치 상하이공정기술대 총장이 '디자인 기반 사회혁신 생태계'를, 티모시 제이콥 옌센 CEO가 '가치 지향적 디자인과 국가 경쟁력'을 주제로 발표했다.

이어 뇌과학자 장동선 대표, 서울시 총괄공공디자이너 김주연 교수, 안지용 공간디자인 대표 등 전문가들이 패널토의에서 융합적 시각의 도시문제 해결 방안을 제시했다. 전문 세션에서는 플라잉카 기술 기업 샤오펑 에어로의 왕담 부사장, 글로벌 캐릭터 '시나모롤' 디자이너 오쿠무라 미유키 등이 참여해 산업·문화 분야의 다양한 디자인 활용 사례를 공유했다.

부산시는 이번 행사를 2028 세계디자인수도 부산의 실행 기반을 만들 협력 플랫폼으로 보고 있다. 동서대학교 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 산·학·연 협력 확대도 추진한다. 행사는 공식 누리집과 현장에서 온라인 생중계로 진행돼 시민 참여 폭을 넓혔다.

박 시장은 "이번 국제컨퍼런스는 부산이 세계적 디자인 도시로 도약하기 위한 출발점"이라며 "디자인으로 시민의 삶을 바꾸고, 부산의 도시 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

시는 지난 23일부터 28일까지를 '2028 세계디자인수도 부산 디자인주간'으로 지정하고 시민참여형 프로그램을 운영한다.

오는 26일에는 시청 로비와 도모헌에서 '시민공감 라운지'와 공식 인스타그램 개설 기념 행사를 열고, 팔로워를 대상으로 'WDC 부산 2028' 기념 키링을 증정하는 이벤트도 마련한다.

ndh4000@newspim.com