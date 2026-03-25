전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.25 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[인터뷰] 프로티아 "알레르기·AST 기술로 승부…올해 100개국 수출 목표"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

동유럽·동남아·중동 수출 확대…80개국 공급망
해외 매출 비중 50% 돌파…실적 성장 견인
국내 10대 검사기관 중 7곳 공급…임상 시장 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 알레르기 다중진단 전문기업 '프로티아'가 다중 진단 기술과 바이오센서 기반 항생제 감수성 검사 기술을 앞세워 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 있다. 알레르기 진단 제품을 중심으로 해외 80여개국에 진출한 가운데, 검사 효율성과 속도를 동시에 개선한 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 체외진단 시장에서 입지를 강화하는 모습이다.

임국진 프로티아 대표는 24일 뉴스핌과 인터뷰에서 "알레르기 질환은 전 세계 인구의 약 30%가 겪고 있을 만큼 보편적인 질환으로 확대되고 있다. 정확한 원인 물질을 빠르게 파악하는 진단 기술 수요가 글로벌 시장에서 빠르게 증가하고 있다"며 "프로티아는 다중 진단 기술을 기반으로 검사 효율을 극대화하고, 항생제 감수성 검사에서는 검사 시간을 획기적으로 단축하는 등 차별화된 경쟁력을 확보했다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 임국진 프로티아 대표가 뉴스핌과 회사 본사에서 인터뷰를 진행하고 있다. 2026.03.24 nylee54@newspim.com

◆ 다중 진단·전기용량 기반 AST…글로벌 경쟁력 확보

프로티아의 핵심 경쟁력은 다중 진단 기술이다. 주력 제품인 '알러지-큐(Allergy-Q)'는 한 번의 검사로 최대 192라인까지 분석이 가능한 대표 알레르기 진단 키트로, 지난해 출시 이후 국내외 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다. 회사는 그동안 검출 가능한 알레르기 유발물질 수를 50라인(50종)에서 64라인(60여종), 96라인(107종), 128라인(118종)으로 단계적으로 확대하며 제품을 순차적으로 고도화해왔다.

임 대표는 "기존 제품 대비 검사 항목 수를 획기적으로 늘리면서도 정확도를 유지하는 것이 핵심 경쟁력"이라며 "검사 효율이 높아 의료기관과 환자 모두에게 비용과 시간 측면에서 장점이 있다"고 말했다.

이와 같은 경쟁력은 단백질 바이오마커 분석과 다중 면역 반응 측정 기술에 기반한다. 이를 통해 다양한 알레르겐에 대한 특이 IgE 반응을 동시에 정량 분석할 수 있으며, 기존 피부 반응 검사 대비 객관성과 재현성을 높였다.

항생제 감수성 검사(AST) 분야에서도 기술 차별화를 이뤘다. 기존 방식은 세균 배양을 기반으로 결과 도출까지 평균 3일 이상이 소요되지만, 프로티아는 전기용량(capacitance) 기반 바이오센서를 적용해 검사 시간을 24시간 이내로 단축했다.

임 대표는 "기존 AST는 세균 증식을 눈으로 확인하는 탁도 검사 방식이기 때문에 시간이 오래 걸린다"며 "프로티아는 전기적 신호 변화를 측정하는 방식으로 배양 단계를 줄이고 검사 시간을 획기적으로 단축했다"고 설명했다. 이어 "패혈증과 같은 급성 감염 질환에서는 항생제 선택이 수시간 단위로 환자 생존율에 영향을 미친다"며 "하루 내 결과 도출이 가능한 점은 글로벌 시장에서 매우 중요한 경쟁 요소"라고 말했다.

이와 함께 프로티아는 '이뮨첵 IgG', 'IMSAFE Saliva' 등 비침습적 면역 진단 제품도 확보하고 있다. 특히 타액 기반 IgA 측정 제품은 간편성과 접근성을 높이며 개인 건강관리 시장까지 확장 가능성이 있다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프로티아 알레르기 제품. 2026.03.24 nylee54@newspim.com

◆ 동유럽·동남아·중동 중심 진출…"100개국 글로벌 확장 가속"

프로티아는 현재 약 80개국에 제품을 공급하고 있으며, 동유럽·동남아·중동 지역을 중심으로 수출이 빠르게 확대되고 있다. 러시아를 포함한 동유럽 시장과 인도네시아·태국·베트남 등 동남아시아, UAE·사우디아라비아 등 중동 지역이 주요 거점 시장으로 자리 잡았다.

이들 지역은 의료 인프라 확대와 함께 체외진단 수요가 빠르게 증가하고 있는 시장으로, 가격 대비 성능 경쟁력이 중요한 특징을 보인다. 프로티아는 다중 진단 기술을 통해 검사 효율을 높이면서도 비용 경쟁력을 확보해 시장 침투에 성공했다는 평가다.

임 대표는 "동유럽과 동남아, 중동 지역에서 매출 성장이 두드러지고 있다"며 "현재 북미와 남미, 아프리카 국가들과도 공급 계약이 진행되고 있어 수출 국가 수는 빠르게 늘어날 것"이라고 말했다.

회사는 올해 약 20개국을 추가해 총 100개국 진출을 목표로 하고 있다. 특히 북미와 유럽 시장 진출을 위해 CE 인증과 해외 인허가 절차를 진행 중이다. 임 대표는 "글로벌 시장에서는 아직 피부 반응 검사 방식이 많이 사용되고 있지만, 혈청 기반 다중 진단 방식으로 빠르게 전환되는 흐름이 나타나고 있다"며 "국내에서 성공한 모델을 해외 시장에 확산시키는 전략을 추진 중"이라고 밝혔다.

국내 시장에서도 점유율 확대가 진행 중이다. 프로티아는 현재 국내 주요 검사기관 중 다수에 제품을 공급하고 있으며, 상위 검사기관을 중심으로 추가 진입이 이어지고 있다.

임 대표는 "국내 10대 검사기관 중 7곳에 공급이 이뤄졌고, 상위 기관을 중심으로 추가 공급이 진행 중"이라며 "임상 평가에서도 긍정적인 결과를 확보해 시장 확대가 이어질 것으로 기대한다"고 설명했다.

또한 우즈베키스탄 국립 알레르기센터와 협력도 추진 중이다. 국가별 알레르겐 특성이 다른 점을 반영해 현지 맞춤형 진단 패널을 개발하는 전략이다. 임 대표는 "국가마다 주요 알레르겐 구성이 다르기 때문에 현지 연구기관과 협력해 맞춤형 제품을 개발하는 것이 중요하다"며 "글로벌 협력 모델을 확대해 시장 대응력을 높일 계획"이라고 말했다.

프로티아는 최근 몇 년간 실적 성장세도 이어가고 있다. 회사 자료에 따르면 매출은 지난 2020년 약 49억원에서 2025년 151억원으로 증가했으며, 영업이익은 37억원으로 전년 대비 150% 성장했다. 특히 해외 매출 비중이 전체의 50% 이상을 차지하며 글로벌 사업이 실적을 견인하고 있다.

프로티아는 '혁신 2025~2027' 전략을 통해 제품군 확대, 해외 생산기지 확보, 100개국 수출 등을 추진하고 있으며, 중장기적으로 매출 600억원, 영업이익률 30% 달성을 목표로 제시했다. 임 대표는 "프로티아는 단백질 기반 진단 기술을 바탕으로 알레르기, 감염질환, 면역 진단까지 영역을 확대하고 있다"며 "글로벌 시장에서 기술 기반 진단 솔루션 기업으로 자리 잡는 것이 목표"라고 강조했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동