민주당 광양시장 후보 경선전, '항만공사 입찰 내정 의혹' 공방

정인화 "당·경찰 검증 촉구" vs 박성현 "사실무근"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 전남 광양시장 후보 경선에서 정인화 예비후보가 박성현 예비후보의 여수광양항만공사 사장 재임 시절 입찰 내정 의혹을 제기하며 당 차원의 검증과 수사를 요구하고 나섰다. 이에 대해 박성현 예비후보 측은 "사실무근"이라고 전면 부인했다.

정인화 예비후보는 24일 광양시청 열린홍보방에서 기자회견을 열고 "최근 언론보도를 통해 박 예비후보 재직 당시 특정 업체에 유리한 방향으로 입찰 조건을 설계했다는 의혹이 드러났다"며 "입찰 공고 이전 사전 협의 정황, 사업계획서 사전 검토, 내부 양심선언까지 등장한 만큼 단순 논란이 아니라 공정성의 문제"라고 주장했다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 정인화 광양시장 예비후보가 24일 시청 열린홍보방에서 기자회견을 열고 박 예비후보 재직 당시 입찰 내정 의혹에 당 차원의 검증과 수사를 요구하고 있다. 2026.03.24 chadol999@newspim.com

그는 "입찰 공고 전 특정 기업과 접촉하거나 사업 논의를 진행해 공정성을 훼손한 사실이 있는지 시민 앞에 명확히 답해야 한다"며 "검증되지 않은 선택은 광양의 미래에 위험 요소가 될 수 있어 더불어민주당의 성역 없는 후보 검증과 경찰의 신속·엄정한 수사가 필요하다"고 강조했다.

정 예비후보는 또 "비방이 아닌 정책 경쟁을 지향해 왔지만 공직자의 도덕성과 직결된 사안은 외면할 수 없다"며 "광양시민이 납득할 수 있도록 진상 규명 과정 전반을 투명하게 공개해야 한다"고 덧붙였다.​

이에 대해 박성현 예비후보 측은 입장문을 내고 "해당 사업과 관련해 특정 업체 관계자를 사전에 만나거나 사업자를 내정한 사실은 전혀 없다"며 의혹을 전면 부인했다.

박 예비후보 측은 "사업은 국가계약법과 관련 규정에 따라 공개모집·경쟁 방식으로 진행됐고, 외부 전문가로 구성된 심사·평가위원회를 통해 공정하고 투명하게 사업자를 선정했다"며 "사실과 다른 의혹 제기에 대해서는 법적 대응을 포함한 모든 조치를 검토하겠다"고 밝혔다.

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