박형준 부산시장, 시민 5000명과 '글로벌 허브도시' 비전 공유

시민 체감형 변화와 정책 현황 설명

부산 글로벌 허브도시 도약 비전 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시민들과 함께 시정 성과와 비전을 공유했다.

부산시는 24일 오후 3시 20분 사직실내체육관에서 시민 5000여 명이 참석한 '글로벌허브도시 부산을 말하다' 시정보고회를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 박형준 시장이 시정 비전과 핵심 정책을 시민과 공유하고, 직접 소통하는 자리로 마련됐다. 개회식과 축사, 영상 상영을 비롯해 시민 체감형 변화 소개와 '시민과의 대화' 순으로 진행됐다.

무대에서는 사회 초년생, 청년 예술가, 아이를 키우는 부모 등 다양한 시민이 참여해 일자리, 문화, 육아 환경 등 일상에서 체감한 변화를 중심으로 경험을 공유했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 24일 오후 사직실내체육관에서 열린 '글로벌허브도시 부산을 말하다' 시정보고회에서 정책 현황을 설명하고 있다. 2026.03.24

청년 대표는 "자신의 경험을 토대로 지역 인재 육성과 기업 유치 정책이 취업 기회 확대로 이어지고 있다"고 전했으며, 청년 예술가는 "문화예술 지원 확대를 통해 창작 활동 기반이 마련되고 있다"고 말했다.

100인의 아빠단 대표는 돌봄 정책과 생활 인프라 확충에 따른 변화를 사례 중심으로 설명하며 육아 환경 개선에 대한 체감을 언급했다.

이에 박 시장은 비전 브리핑을 통해 투자유치, 고용, 관광 등 주요 시정 추진 현황을 설명하고 최근 도시 여건의 변화와 정책 추진 상황을 공유하며 부산이 글로벌 허브도시로 나아가고 있다고 밝혔다.

이어 15분 도시, 생활체육 활성화, 대기질 개선 등 시민 생활과 밀접한 분야의 정책 추진 내용을 소개하며 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화 중심으로 시정을 이어가겠다"고 덧붙였다.

'시민과의 대화'에서는 부산 출신의 배우 변우민, 개그맨 홍록기가 참여해 다양한 의견을 나눴다. 글로벌허브도시 특별법, 세계디자인수도, 출산·양육 등 시민 눈높이에서 질문하며 대화를 이어나갔다.

이후 시민들이 사전에 작성한 질문과 건의사항에 대한 질의응답이 진행됐으며, 시민 생활과 밀접한 다양한 의견이 현장에서 공유됐다.

박형준 시장은 "시민의 목소리를 직접 듣고 현장의 변화와 과제를 함께 확인하는 뜻깊은 자리였다"며 "모든 정책은 시민의 일상에서 비로소 완성된다고 믿는 만큼, 시민들이 삶의 변화를 피부로 체감할 수 있는 정책을 추진하고, 부산이 글로벌 허브도시로 도약하는데 시정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com