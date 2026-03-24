경기도장애인체육회 '청렴시민감사관' 위촉·본격 운영

"보다 객관적인 시각에서 기관을 점검하고, 실효성 있는 청렴 정책을 추진"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도장애인체육회는 청렴도 제고 및 부패 예방 강화를 위해 '청렴시민감사관'을 위촉하고 본격적인 운영에 들어갔다고 24일 밝혔다.

왼쪽부터 권현진 노무사, 백경열 사무처장, 민지희 변호사. [사진=경기도장애인체육회]

장애인체육회에 따르면 이번 청렴시민감사관 제도는 외부 전문가의 시각을 반영해 기관 운영의 투명성과 공정성을 높이고, 청렴문화 정착을 도모하기 위한 청렴도 제고 방안의 일환으로 추진했다.

위촉된 청렴시민감사관은 노동·법률 분야 전문가로 구성해 노무법인 여산 권현진 노무사, 법무법인 기성 민지희 변호사 총 2명을 선임하였다. 이들은 향후 2년간 활동하며 기관 운영 전반에 대한 자문과 함께 부패 취약분야 점검 및 개선과제 발굴, 교육 등의 역할을 수행하게 된다.

이날 위촉장 전달식과 함께 1차 청렴시민감사관 회의를 열어 대표 청렴시민감사관 선임 및 청렴도 향상을 위한 주요 과제를 논의하였다. 특히 이번 회의에서는 2025년도 경기도 종합청렴도 평가 결과를 공유하고 외부 및 내부 체감도 분석을 통해 향후 개선방향을 모색했다.

백경열 도장애인체육회 사무처장은 "노동·법률 분야 전문가로 구성된 청렴시민감사관 운영을 통해 보다 객관적인 시각에서 기관을 점검하고 실효성 있는 청렴 정책을 추진해 나가겠다"며 "앞으로도 지속적인 노력을 통해 공정하고 투명한 기관으로 자리매김하고 도민에게 신뢰받는 경기도장애인체육회가 되겠다"고 말했다.

한편 청렴시민감사관 제도를 기반으로 정기적인 회의와 자문을 통해 청렴도 향상 및 부패 예방 활동을 지속적으로 추진해 나갈 계획이라고 밝혔다.

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