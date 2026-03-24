안민석 경기교육감 예비후보 "30년 된 '5·31 교육체제' 판갈이 해야"

정부 '포스트 5·31 교육개혁' 논의 본격화에 "늦었지만 반드시 가야 할 길" 화답

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 1995년 수립된 '5·31 교육체제'의 한계를 지적하며, AI 시대에 걸맞은 대한민국 교육의 근본적인 '판갈이'를 촉구하고 나섰다.

안민석 후보는 '포스트 5·31 교육개혁안' 연구용역에 착수한 것을 두고 "늦었지만 반드시 가야 할 길"이라며 정책적 환영의 뜻을 밝혔다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안민석 예비후보는 24일 성명을 통해 정부가 최근 '포스트 5·31 교육개혁안' 연구용역에 착수한 것을 두고 "늦었지만 반드시 가야 할 길"이라며 정책적 환영의 뜻을 밝혔다.

안민석 후보는 "기존 5·31 체제는 대학 자율화와 정보화의 기틀을 마련했으나 무한 경쟁과 입시 위주 교육, 지역 간 교육 격차라는 부작용을 남겼다"고 진단하며 "이제는 낡은 옷을 벗고 시대의 요구에 응답하는 새로운 교육 설계가 필요하다"고 강조했다.

특히 그는 생성형 AI가 일상이 된 시대에 맞는 교육 철학의 대전환을 주장했다. 안 후보는 "과거의 주입식 교육은 생명력을 다했다"며 "경기도의 모든 학생이 AI를 도구로 자신의 잠재력을 극대화할 수 있도록 교육과정을 전면 재설계하고 질문하는 능력과 공감 능력을 키우는 인간 중심 AI 교육으로 판을 갈겠다"고 제시했다.

지역 현안에 대해서도 목소리를 높였다. 안 후보는 "과밀학급 문제로 몸살을 앓는 경기 남부와 인프라 부족으로 소외된 경기 북부의 현실을 반영해야 한다"며 "경기도가 주도해 지역 특성에 맞는 맞춤형 교육 자치 모델을 정립하겠다"고 밝혔다.

또한, 입시제도 개편을 통해 사교육이 필요 없는 평가 시스템을 구축하고 국가교육위원회 등 부처 간 주도권 싸움에 교육 현장이 희생되지 않도록 현장 밀착형 정책을 선제적으로 제안하겠다는 의지도 덧붙였다.

마지막으로 안 후보는 "이번 논의를 단순한 정책 수정을 넘어 대한민국 교육의 완전한 세대교체로 본다"며 "경기도가 바꾸면 대한민국 교육이 바뀐다는 신념으로 교육 판갈이에 앞장 서겠다"고 강조했다.

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