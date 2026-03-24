이규호 코오롱 부회장, 보건 분야 민관협력 강화 나서

보건복지부와 APEC 기업인자문위원회 보건의료 의제 공유

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱그룹 이규호 부회장이 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 이어 올해도 국제협력 무대에서 바이오헬스케어 분야 리더십을 강화해 나갈 예정이다.

코오롱그룹은 이 부회장이 24일 서울신라호텔에서 보건복지부 고위관계자들과 올해 APEC 기업인자문위원회(ABAC)에서의 보건의료 의제를 공유하고 글로벌 민관 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

앞서 이 부회장은 지난해 신설된 ABAC 바이오헬스케어워킹그룹(BHWG) 의장을 맡아 관련 논의를 이끌어왔다. 이 부회장은 이날 자리에서 작년 한 해 동안 ABAC BHWG 의장으로서 거둔 성과를 설명하고 각 경제체 민간 보건전문가들과의 논의 결과를 담아 도출한 '더 스마트하고 포용적인 보건의료를 위한 ABAC 로드맵'을 직접 전달했다.

이규호 코오롱 부회장 [사진=코오롱]

올해도 ABAC 공동의장으로서 활동을 이어가며 각 경제체 경제계 인사들과 다양한 협력방안을 논의해나갈 예정이다. 특히 올해부터 2년간 한국이 APEC 보건실무그룹(HWG) 의장경제로 활동하는 점을 활용해 보건복지분야 민관 파트너십을 통한 국내 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 기회도 모색한다.

코오롱그룹 관계자는 "글로벌 보건의료 의제 설정에 주도적으로 참여하는 동시에 그룹이 보유한 바이오헬스케어 역량도 지속적으로 강화해 나가고 있다"며 "현재 코오롱은 골관절염 세포유전자 치료제 TG-C의 미국 임상 3상 환자 투약을 완료하고 2027년 FDA 품목허가 신청을 준비하는 등 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있다"고 강조했다.

tack@newspim.com