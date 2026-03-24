수원시, 관계기관과 '드론 실증도시 구축 사업' 추진 위한 업무협약 체결

수원시-수원도시재단-수원영통경찰서-수원소방서-㈜드론스쿨인터네셔널 다자간 협약

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시, 수원도시재단, 수원영통경찰서, 수원소방서, ㈜드론스쿨인터네셔널은 24일 더함파크에서 '드론 실증도시 구축 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결하고, 협력을 약속했다고 밝혔다.

업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

협약에 따라 각 기관은 ▲드론 실증도시 구축을 위한 협력체계 마련▲드론 배송 서비스 운영·기술 실증▲드론 비행 안전관리·시민 안전 확보▲사고 대응 모의훈련, 비상 대응체계 구축▲사업 홍보·성과 확산 등에 협력한다.

수원시는 사업을 총괄하고 행정 지원을 한다.

수원도시재단은 인프라 구축과 운영 지원을 담당하고, 수원영통경찰서와 수원소방서는 드론 비행 안전관리와 사고 대응에 협력한다. ㈜드론스쿨인터네셔널은 드론 배송 운영과 플랫폼 구축 등 사업화를 추진한다.

수원시가 국토교통부 주관 '2026년드론실증도시 구축사업' 공모에 선정돼 진행하는 '하늘 편의점과 함께하는 광교산책길 드론배송 서비스' 실증사업과 연계해 추진한다.

광교호수공원과 광교저수지 일원에 드론 이착륙장 등 거점 2곳과 배달점 8곳을 설치하고 시민이 모바일로 주문한 식음료와 비상 물품을 드론으로 배송할 계획이다.

이날 협약식에는 오민범 수원시 에이아이(AI)스마트정책국장, 수원도시재단 이사장, 수원영통경찰서 관계자, 수원소방서 관계자, ㈜드론스쿨인터네셔널 대표 등이 참석했다.

참석자들은 드론배송 서비스의 안정적 운영과 비상 대응체계 구축을 위한 협력 방안을 공유했다.

수원시 관계자는 "경찰·소방 등 관계 기관, 민간기업과 협력해 드론 실증 사업의 안전성과 실효성을 높이겠다"며 "도심 드론 비행의 안전을 최우선으로 두고 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com