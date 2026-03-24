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'7세부터 체크카드 시대' 열리는데…청소년 경제·금융교육은 제자리걸음

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금융위, 체크카드 연령 인하 검토…학교 금융교육 경험 30%대 그쳐
네덜란드는 공공플랫폼·보조금으로 학생 대상 경제교육 안착
서울시교육청, 세무사 배치해 학생·학부모 대상 경제교육 본격화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 금융당국이 이르면 5월 중 체크카드 이용 가능 연령을 7세 이상으로 낮추는 시행령 개정을 추진하는 가운데 청소년들의 금융생활이 빠르게 일상화하고 있음에도 학교 금융교육은 이를 충분히 따라가지 못하고 있다는 지적이 나온다.

24일 교육계와 금융권에 따르면 금융위원회는 청소년 금융 접근성 개선을 위해 체크카드 이용 가능 연령을 현행 12세에서 7세 이상으로 낮추는 시행령 개정을 추진하고 있다. 이에 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 등 인터넷전문은행 3사는 10대 전용 상품과 이벤트를 확대하며 청소년 금융시장 공략에 나섰다.

부모가 자녀의 카드와 적금을 대신 만들어 관리해주던 방식에서 나아가, 청소년이 직접 소비와 저축, 결제 경험을 쌓을 수 있도록 설계한 상품도 잇따르고 있다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지(명령어: '청소년 금융생활' 키워드에 어울리는 기사용 일러스트). [일러스트=챗GPT]

교육계에서는 학생들의 금융거래 경험이 빨라지는 데 비해 금융이해력과 학교교육 경험은 여전히 충분하지 않다는 우려가 나온다. 한국교육개발원(KEDI) 교육정책네트워크가 지난 1월 발간한 교육정책포럼 391호에 따르면 우리나라 청소년의 금융이해력 지수는 100점 만점 기준 초등학생 63.5점, 중학생 61.9점, 고등학생 67.2점으로 집계됐다. 학생들의 실제 금융생활이 빠르게 확대되는 현실을 감안하면 전반적으로 높다고 보기 어려운 수준이다.

실제 금융상품 이용률은 학교급이 높아질수록 뚜렷하게 증가했다. 입출금이 자유로운 보통예금 계좌 보유율은 초등학생 8%, 중학생 29.3%, 고등학생 51.6%로 상승했다. 체크카드 사용 비율도 각각 36.4%, 67.2%, 85.9%로 크게 늘었다. 특히 본인 명의 카드만 사용하는 비율은 초등학생 14.5%에서 고등학생 65.4%로 급증했다. 학령이 높아질수록 금융거래의 자율성과 독립성이 빠르게 커지고 있다는 의미다.

반면 학교 금융교육 경험 비율은 초등학생 37.5%, 중학생 33.9%, 고등학생 38.9%에 머물렀다. 금융피해 경험은 중학생 12.1%, 고등학생 13.6%로 나타났다. 금융활동은 확대되는데 정작 학교 교육은 충분하지 않고, 위험 노출은 커지고 있는 셈이다.

김슬기 KEDI 부연구위원은 해당 보고서를 통해 "초등학교에서 고등학교 단계로 이행할수록 금융지식과 금융행동은 지속적으로 강화되는 반면 저축 성향이나 위험 대비와 같은 태도적·심리적 차원의 금융역량은 상대적으로 약화된다"며 "이는 청소년기 후반으로 갈수록 금융역량 구성 요소 간 불균형이 심화됨을 의미한다"고 설명했다. 이어 "향후 청소년 금융교육은 지식 전달이나 기능 습득을 넘어 금융태도 형성과 장기적 금융 가치관 함양에 보다 중점을 둘 필요가 있다"고 덧붙였다.

학생들의 금융이해력 취약과 디지털 금융 확산에 따른 위험 노출을 고려할 때, 학교를 중심으로 한 실천형 경제·금융교육 강화가 필요하다는 제언이 나온다. 이성신 한국개발연구원(KDI) 경제교육·정보센터 전문위원은 "불확실한 시대를 살아갈 미래 세대가 합리적인 경제생활 역량을 갖추도록 뒷받침하는 것이 바로 경제교육"이라며 "용돈을 어떻게 배분해서 쓸지, 공부와 놀이 중 무엇을 선택할지, 진로를 어떻게 정할지 고민하는 것도 한정된 자원을 합리적으로 쓰려는 의사결정 과정"이라고 강조했다.

학교 현장에서는 수업 기반 금융교육의 중요성과 한계가 동시에 제기된다. 김영섭 이현고 교사는 "초등학교와 중학교에서는 경제 수업을 할 수 있는 시간 자체가 부족해졌고 선택과목 체제로 인해 상당수 학생이 학교에서 경제 수업을 제대로 받지 못하게 된 영향도 있다"며 "학교는 교육 기회를 균등하게 제공하고 지속적·체계적으로 교육할 수 있다는 점에서 강력한 힘을 갖는다. 학교 경제교육 강화를 위해 다양한 시도가 필요한 순간"이라고 말했다.

해외에서는 학교 중심 금융교육을 제도화하는 흐름이 나타난다. 네덜란드는 초등부터 중등까지 활용할 수 있는 공공 플랫폼을 운영하고 사회·수학 교과와 연계해 금융교육을 실시하고 있다. 정부는 학교와 교재 개발사 등이 참여하는 네트워크를 바탕으로 보조금을 지원해 정규 수업 안에 금융교육이 안착하도록 돕고 있다.

국내에서도 학생 대상 경제교육을 제도화하려는 시도가 감지된다. 서울시교육청과 한국세무사회는 지난해 10월 업무협약을 맺고 이달부터 서울 시내 초·중학교 60개교에 학교세무사 60명을 배치했다. 이들은 세금·경제교육과 직업·진로교육을 맡고, 학부모 대상 세무교육도 제공한다. 양 기관은 2026학년도 운영 결과를 바탕으로 교육 효과와 현장 수요를 분석한 뒤 장기적으로는 '1학교 1세무사' 체제 구축을 목표로 사업을 확대할 계획이다.

jane94@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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