안성시, 학생전용 통학버스 '안녕(YOUNG)버스'운행…오는 30일부터

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 대중교통 이용이 불편한 지역의 중·고등학생들을 위해 학생전용 통학버스 '안(安)녕(YOUNG)버스'를 오는 30일부터 운행한다고 24일 밝혔다.

안녕 버스는 '안성(安)', '젊음(YOUNG)', '밝은 인사(안녕)'의 의미를 담아 학생들이 안전하고 편리한 등·하교를 할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

학생전용 통학버스 '안녕(YOUNG)버스'운행 안내 홍보물[사진=안성시]

이번 사업은 안성시와 경기도안성교육지원청이 공동 추진하는 사업으로 5개 노선에 버스 7대를 투입돼 13개 학교 학생들이 이용할 수 있도록 했다.

특히 시는 학교별·요일별 수업 종료시간 차이를 반영해 하교 시간대를 다양화하고 학생들의 대기시간을 최소화하는 맞춤형 운행체계를 구축해 운영한다.

이용요금은 안성시 시내버스 청소년 요금과 동일하며 환승 할인도 적용되며, 학생 본인 명의 교통카드 사용이 필수다. 단 평일 한정 운행되며 주말·공휴일·방학 기간은 제외된다. 시는 초기 5월까지 시범운행 후 운행 시간 및 노선을 조정해 6월부터 정식 운영한다는 계획이다.

주요 노선은 공도·진사리, 죽산·일죽, 안성 시내 등을 중심으로 운행되며 죽산고·일죽고·두원공고·가온고 등이 경유되거나 종점으로 활용된다. 운행 정보는 경기버스정보시스템, 카카오맵, 네이버지도 앱에서 확인 가능하다.

시 관계자는 "이번 사업은 통학 안전성을 강화하고 학생·학부모 부담을 줄이는 교통복지 향상에 기여할 것"이라며 "맞춤형 지원정책을 지속 확대하겠다"고 전했다.

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