하나마이크론, 주주명부·주주제안 관련 적법 절차 '철저 준수'

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 반도체 후공정 전문기업 하나마이크론은 주주 권익 보호를 위해 관련 법령을 엄격히 준수하며 투명하게 운영하고 있다고 24일 밝혔다.
회사에 따르면 일각에서 제기된 주주명부 전달 방식과 주주제안에 대한 공식적인 입장을 발표했다. 회사는 소액주주연대 소속 주주 1인의 요청에 따른 주주명부 제공 시 암호를 설정한 이유에 대해 자료의 임의 수정 및 훼손을 방지하기 위한 조치라고 설명했다. 암호 설정 여부는 주주명부 열람 및 내용 확인에 어떠한 영향도 미치지 않는다는 입장이다.
특히 소액주주연대가 IR(기업설명회) 정례화 등을 제안했다는 주장에 대해선 주주총회소집 결의 이사회 전까지 상법상 요건을 충족하는 공식적인 제안은 없었다고 밝혔다. 또한 회사는 소액주주연대 측에서 사외이사 선임을 원한다는 이메일을 수신하여 정식 절차에 따른 주주제안 제출을 요청했으나, 이후 요건을 갖춘 제안은 접수되지 않았다고 덧붙였다.
하나마이크론 관계자는 "당사는 주주 권익 보호와 투명한 의사결정을 위해 관련 법령과 절차를 철저히 준수하고 있으며, 반기 주주간담회 등을 통해 주주 소통을 더욱 강화하고 있다"며 "기업 이미지를 훼손할 수 있는 허위 사실의 유포가 지속될 경우 법적 대응도 검토할 예정이다"고 밝혔다.
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