평택시, 지방세외수입 특별징수대책 회의 개최…로드맵 확정

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 2026년 상반기 지방세외수입 특별징수대책(집중정리) 시행에 앞서 부시장 주재로 회의를 열고 고액·상습 체납자 집중정리 로드맵을 확정했다.

24일 시에 따르면 이번 회의는 고액·상습 체납자에 대한 실효성 있는 징수 실행력을 높이기 위해 마련됐다.

지방세외수입 특별징수대책 회의 모습[사진=평택시]

이날 시는 체납 규모와 유형을 분석해 집중 관리 대상과 추진 과제를 재점검하고 현장 중심의 징수 활동과 시스템 기반의 정보 공유를 병행하는 방향을 논의했다.

특히 참석 부서들은 체납자별 위험도, 재산 변동 가능성, 처분 가능 자산 등을 공유하며 압류 등 강력한 조치와 분납 유도, 사후 관리까지 전 과정 협업을 추진하기로 했다.

아울러 특별징수대책 기간(4~6월) 동안 월 단위 점검으로 실적을 관리한다는 계획이다.

이성호 부시장은 "고액·상습 체납은 조세 정의를 훼손하는 중대한 문제"라며 "끝까지 추적·징수하되 부서 간 정보 공유와 현장 공조를 통해 체납 해소 성과를 끌어올리고 성실 납세자와의 형평성을 지켜야 한다"고 강조했다.

시는 이번 회의 결과를 바탕으로 고액 체납자에 강력 조치를 병행하면서 경제적 어려움 등 불가피한 사정이 있는 체납자에 대해서는 분납 안내와 납부 유예 등 제도적 지원도 함께 추진해 징수 실효성을 높일 예정이다.

krg0404@newspim.com