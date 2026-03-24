익산시, 청년 일자리 협력체계 구축 본격화

정부·대학 연계 통한 취업 지원 기반 확대

직무역량 강화·채용 연계 중심 일자리 생태계 조성

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 청년 취업 확대와 기업 인력난 해소를 위한 협력 체계를 가동한다.

익산시는 고용노동부 익산지청, 원광대학교와 24일 시청에서 '청년고용 미래 성장 지원 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

익산시가 청년 취업 기반을 강화하기 위해 정부·대학과 맞손을 잡았다.[사진=익산시] 2026.03.24 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 청년 취업 기회를 넓히고 직무역량을 강화해 지역 정착을 유도하는 지속 가능한 일자리 생태계 조성을 목표로 한다.

세 기관은 ▲청년 취업지원 프로그램 공동 운영▲기업 채용 연계 및 매칭 지원▲직무역량 강화 프로그램 협력▲청년 고용정책 홍보 확대 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

익산시는 취·창업 지원과 기업 발굴, 일자리 연계를 통해 청년 취업 기회를 확대하고 고용노동부 익산지청은 국민취업지원제도와 직업훈련 등 고용서비스 제공에 나선다.

원광대학교는 취업교육과 진로 프로그램 운영, 기업 연계 확대를 통해 산업 수요에 맞는 인재 양성을 담당한다.

시는 이번 협약으로 청년 취업 기회 확대와 함께 지역 기업의 인력난 해소에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

고병곤 익산지청장은 "청년 고용 문제 해결을 위해 기관 간 협력이 중요하다"며 "청년과 기업을 연결하는 지원을 강화하겠다"고 말했다.

박성태 원광대학교 총장은 "지역 인재가 지역 산업으로 이어지는 구조를 만들겠다"고 밝혔고, 정헌율 익산시장은 "청년과 기업을 잇는 출발점이 될 것"이라며 "지속적인 협력으로 일자리 환경을 개선하겠다"고 말했다.

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