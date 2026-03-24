김영환 충북지사 "경찰·공관위, 공작정치 의혹…진실 밝혀야"

수사정보 공천 판단에 반영됐다면 민주주의 훼손…경찰·당 지도부 해명 필요"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =김영환 충북지사는 24일 충북도청에서 기자회견을 열고 자신에 대한 국민의힘 공천 배제 과정에 경찰 수사정보가 개입됐다는 의혹을 제기하며 "이는 단순한 공천 논란을 넘어선 노골적인 공작정치"라고 주장했다.

김 지사는 "전날서울 남부지법 가처분 심리 과정에서 당 공관위의 공천 판단에 경찰 수사정보가 작용했다는 정황이 드러나고 있다"며 "그 정보가 비공식적으로 공유된 것이 사실이라면 이는 심각한 사안"이라고 말했다.

기자회견하는 김영환(가운데) 충북지사.[사진=백운학 기자] 2026.03.24 baek3413@newspim.com

그는 특히 컷오프 결정과 경찰의 사전구속영장 신청, 이어진 언론 보도가 정교하게 맞물린 점을 지적하며 "이 모든 일정을 단순한 우연으로 보기 어렵다. 국민을 우롱하는 일"이라고 비판했다.

김 지사는 "수사는 미완료 상태였지만 정치적 처벌은 먼저 집행됐다"며 "이는 형평성과 절차 정의 모두를 무너뜨린 일"이라고 덧붙였다.

또한 그는 "이미 기소돼 재판 중인 후보는 경선 참여를 허용하면서 기소조차 되지 않은 나만 공천에서 배제됐다"며 "결국 정권이 제거 대상으로 삼은 현직 도지사를 우리 당이 스스로 제거해주는 격이 됐다"고 목소리를 높였다.

김 지사는 이번 사태를 "민주주의의 근간을 흔드는 문제"로 규정하고 경찰과 국민의힘 지도부에 진상 규명을 강력히 촉구했다.

그는 "충북경찰청은 영장청구 시점을 공천 일정에 맞춘 이유를 설명하고 수사정보가 어떤 경로로 외부에 흘러나갔는지 밝혀야 한다"며 "공관위와 당 지도부 역시 관련 정보를 언제, 누구로부터 입수했는지 투명하게 공개해야 한다"고 요구했다.

[자료 =김영환 충북지사] 2026.03.24 baek3413@newspim.com

이어 "'사전구속영장 신청' 단계에 불과한 사실이 마치 구속이 확정된 것처럼 소비됐다"며 "이 과정에서 언론 보도의 경위와 정보 유통 구조도 명확히 규명해야 한다"고 덧붙였다.

김 지사는 "이 사안은 단순한 내부 갈등이 아니라 수사기관의 정보가 정치권에 스며들고 언론을 통해 여론에 영향을 미친 중대한 선거 개입 의혹"이라며 "국민은 더 이상 속지 않을 것"이라고 말했다.

그는 마지막으로 "저는 결코 좌절하지 않겠다"며 "끝까지 진실을 밝히겠다"고 밝혔다.

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