과천시, 지식정보타운 내 근린공원4 정비 마치고 재개방

"근린공원4가 단순한 녹지를 넘어, 머물고 싶고 다시 찾고 싶은 공간 되도록 정비"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지식정보타운 내 근린공원4를 '숲과 자연'을 주제로 전 세대를 아우르는 공원으로 재정비하여 시민에게 재개방했다고 24일 밝혔다.

과천지식정보타운 근린공원4 재정비 모습-어린이 놀이시설. [사진=과천시]

시에 따르면 근린공원4는 지난 1월 말 한국토지주택공사(LH)로부터 인계받아 조기 개방된 공원으로 시는 개방 이후 시민의 이용 편의를 높이기 위해 단기간 내에 공원 시설을 보완하는 작업을 추진했다.

이번 정비는 단순 개방에 그치지 않고 시민들이 실제로 머물며 이용할 수 있는 공간으로 기능을 강화하는 데 중점을 두고 진행됐다.

공원 내에는 휴식 공간인 '숲고요'를 조성해 시민들이 편안하게 머물 수 있도록 했다. 현재 일부 구간은 초화류와 나무 등을 심는 등 보완 작업이 계속되고 있다.

어린이를 위한 자연형 놀이공간 '자연상상터'도 마련했다. 모래놀이터와 그림 그리기 공간을 갖춰 자연 속에서 자유롭게 창작활동과 놀이 활동을 할 수 있도록 구성했다.

이와 함께 야외 운동 공간 '그린짐(Green Gym)'을 조성해 시민들이 일상에서 가벼운 운동과 건강관리를 할 수 있도록 했다.

과천시는 이번 재정비를 통해 근린공원4가 휴식과 놀이, 운동이 가능한 생활밀착형 공원으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "공원은 시민의 일상과 가장 가까이에서 숨 쉬는 공간이라고 생각한다"며 "지식정보타운 근린공원4가 단순한 녹지를 넘어, 머물고 싶고 다시 찾고 싶은 공간이 되도록 세심하게 정비했다"고 전했다.

1141world@newspim.com