대구 수성구 청소년상담복지센터, '부모 의사소통 프로그램' 진행

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구 청소년상담복지센터는 지난 23일 범어도서관 5층 동아리실에서 청소년동반자 상담자의 역량 강화를 위한 '부모 의사소통 프로그램'을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 프로그램은 '마음 챙김과 비폭력 대화 의사소통 훈련'을 주제로, 청소년 자녀를 둔 부모 대상 프로그램을 통해 부모와 자녀 관계 향상과 상담 효율성 제고를 위해 마련됐다.

대구 수성구 청소년상담복지센터는 '부모 의사소통 프로그램' 을 진행했다.[사진=수성구] 2026.03.24 yrk525@newspim.com

청소년기 자녀와의 관계에서 어려움을 겪는 부모들을 위해 바디스캔, 자애명상 등 마음 챙김 훈련을 진행해 자신의 마음을 돌보고 안정감을 찾을 수 있도록 도왔으며, 비폭력 대화 기법을 통해 가족 간 소통을 증진하는 방법을 안내했다. 또한 이번 연수를 통해 상담자의 자기 이해와 소진 예방, 부모상담 역량 강화에 기여하며 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

배춘식 수성구청장 권한대행은 "청소년동반자 상담자의 상담 역량 강화 연수를 통해 청소년들이 더욱 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 연수에 참석한 청소년동반자는 "이번 교육에서 마음 챙김과 비폭력 대화를 기반으로 한 관찰, 느낌, 욕구, 부탁하기를 실습하며 부모상담에 적용할 수 있는 유용한 방법을 배울 수 있었다"고 말했다.

수성구 청소년상담복지센터는 청소년전화 1388, 찾아가는 청소년동반자 사업 등 다양한 맞춤형 연계 서비스를 통해 심리적 어려움을 겪는 청소년들이 안전하고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.

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