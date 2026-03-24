정부, 대덕구 공장화재 피해자 지원 확대...부상자 6명 산재신청 접수

심리지원 건수 24→48건으로 증가...분향소엔 2500여명 찾아

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 대전 대덕구 공장화재와 관련해 정부가 피해자 지원과 후속 조치를 대폭 강화하며 사고 대응이 수습에서 회복 단계로 전환되고 있다.

중앙재난안전대책본부는 24일 오전 9시 기준 상황보고를 통해 이번 화재 인명피해가 사망 14명, 중상 25명, 경상 35명 등 총 74명으로 전날과 동일하다고 밝혔다. 재산 피해는 계속 조사 중이다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 23일 대전시청에 마련된 대전 안전공업 공장 화재 희생자 합동분향소에서 시민들이 조문하고 있다. 2026.03.23 gyun507@newspim.com

인명 피해 규모는 변동이 없지만, 피해자 지원과 심리 회복, 현장 수습 체계에서는 뚜렷한 진전이 나타났다.

우선 중앙합동재난피해자지원센터의 지원 실적이 크게 늘었다. 전날 67건 수준이던 처리 건수는 하루 만에 199건으로 증가했다. 가족 지원과 심리·의료 지원, 보상·보험 상담 등 전 분야에서 지원이 확대됐으며, 정부는 피해자 지원 정책 안내서도 제작해 배포했다.

심리 회복 지원도 강화됐다. 보건당국의 심리지원 건수는 전날 24건에서 48건으로 늘었고, 고용노동부는 산재보상 상담 18건을 진행하고 부상자 6명에 대한 산재 신청을 접수하는 등 구체적인 지원 절차에 착수했다. 유가족 소속 사업장 27곳에는 휴가·휴직 협조 요청도 이뤄졌다.

임시주거시설 이용 인원은 일부 감소했다. 전날 7가구 24명에서 6가구 16명으로 줄어들며 일부 이재민이 거처를 옮기거나 일상 복귀를 시작한 것으로 분석된다.

현장 추모 분위기도 이어지고 있다. 대전시청에 마련된 합동분향소에는 조문객 2496명이 찾으며 전날보다 큰 폭으로 증가했다.

지방자치단체의 대응도 확대됐다. 드론을 활용한 수질오염 점검과 방제 작업이 진행 중이며, 이동형 심리지원 서비스인 '마음톡톡버스' 운영과 함께 치료비 및 장례비 지급 보증 등 실질적인 지원이 추가로 시행됐다.

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