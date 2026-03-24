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[프로배구] 요스바니·부키리치 등 남녀 155명 트라이아웃 신청

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 외국인 선수 트라이아웃·드래프트가 5월 체코 프라하에서 열리는 가운데, V리그를 경험한 '올드 페이스'와 각국 대표급 뉴페이스가 동시에 V리그 입성을 노린다.

남녀부 구단들은 지난 18일 트라이아웃 신청 마감 후 한국배구연맹(KOVO)으로부터 외국인 선수 명단을 통보받았다. 남자부 83명, 여자부 72명 등 총 155명이 지원했고 이 가운데 V리그 경력자는 남자 9명, 여자 4명 등 13명이다.

남자부에선 'V리그 단골' 요스바니 에르난데스(등록명 요스바니)가 가장 눈에 띈다. 2018-2019시즌 OK저축은행에서 33경기 835점으로 득점 3위에 오른 뒤 현대캐피탈, 대한항공, 삼성화재, 다시 대한항공까지 다섯 시즌을 뛰며 K배구를 누볐다. 2023-2024시즌 삼성화재 소속으로는 36경기 전 경기 출전, 1068점을 몰아치며 득점왕을 차지했다. 2025-2026시즌 트라이아웃에 나섰지만 지명을 받지 못했던 그는 또 한 번 도전에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 요스바니(왼족)와 부키리치. [사진=KOVO] 2026.03.24 psoq1337@newspim.com

2015-2016시즌 삼성화재에서 31경기 1073점으로 득점왕에 올랐던 '독일 폭격기' 괴르기 그로저(등록명 그로저)도 신청 명단에 포함됐다. 한국전력에서 뛰었던 루이스 엘리안(엘리안), 마테우스 크라우척(마테우스), 우리카드 출신 마테이 콕(마테이), OK저축은행의 크리스, 우리카드의 아르템, 삼성화재에서 활약한 이크바이리, 시즌 개막 전 교체됐던 현대캐피탈 부치세비치 등도 V리그 재입성을 노린다.

새 얼굴 가운데선 이탈리아 국가대표 출신 아포짓 토마소 구쪼, 크로아티아의 가브리엘 츠반츠거, 아르헨티나의 파블로 쿠카르체프, 러시아의 키릴 클레츠 등이 눈에 띈다. 포지션·체격·국가 안배까지 구단 전략에 따라 1순위 지명 대상이 갈릴 전망이다.

여자부에선 지난 시즌 V리그를 달궜던 공격수들이 다시 이름을 올렸다. 정관장의 챔피언결정전 진출을 이끌었던 반야 부키리치(부키리치), 흥국생명의 통합우승을 견인한 투트쿠 부르주(투트쿠)가 대표적이다. 부키리치는 메가(메가왓티 퍼티위)와 쌍포를 이루며 강력한 화력을 보여줬고, 투트쿠 역시 흥국생명의 주포 역할을 했으나 두 선수 모두 재계약에는 이르지 못했다.

페퍼저축은행에서 뛰었던 테일러 프리카노(테일러), IBK기업은행 출신 달리 산타나(산타나)도 트라이아웃 신청 명단에 이름을 올렸다. 새로운 빅맨 자원으로는 키 198㎝에 아포짓과 미들블로커를 모두 소화할 수 있는 페루 출신 오드리아나 피츠모리스가 주목받는다.

psoq1337@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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