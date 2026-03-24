듀오 조사, 미혼남녀 69% "연애 초반 시험 행동 경험"

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 미혼남녀 10명 중 7명은 연애 초기에 상대의 마음이나 태도를 확인하기 위한 이른바 '시험 행동'을 경험한 것으로 나타났다.

[이미지=듀오]

결혼정보회사 듀오가 만 25~39세 미혼남녀 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 응답자의 69%가 연애 초기에 상대의 '시험 행동'을 경험한 적이 있다고 답했다.

연애 초반 상대를 시험하는 행동을 해본 경험에 대해서는 55%가 '있다'고 응답했다. 성별로는 여성(67%)이 남성(42%)보다 높았다.

연애 초반 시험 행동 유형(중복응답)으로는 '연락을 줄이거나 일부러 답장을 늦게 하는 것'이 75%로 가장 많았다. 이어 질투 유발(62%), 먼저 만나자고 하지 않고 상대의 제안을 기다리기(54%), 감정 표현을 줄이거나 애매하게 말하기(50%), 약속을 일부러 취소하거나 미루기(40%) 순으로 나타났다.

시험 행동을 하는 이유로는 '상대의 진정성 확인'(26%)이 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 상처를 피하기 위한 자기 보호 심리(22%), 상대의 성향이나 태도 파악(21%), 관계에서 주도권 확보(19%) 등이 뒤를 이었다. 성별로는 남성은 '관계 주도권 확보', 여성은 '자기 보호 심리' 응답 비중이 상대적으로 높았다.

연애 초반 상대의 시험 행동 중 가장 불쾌하게 느낀 유형 역시 '연락을 줄이거나 일부러 답장을 늦게 하는 것'(22%)이 1위로 나타났다. 이어 돈·선물에 대한 태도를 떠보는 행동(18%), 감정 표현을 줄이거나 애매하게 말하는 행동(15%), 약속 취소·지연(15%), 질투 유발(13%) 순이었다.

시험 행동에 대한 인식은 전반적으로 부정적이었다. 응답자의 88%는 시험 행동이 반복될 경우 관계를 정리하겠다고 답했으며, 여성(91%)이 남성(84%)보다 높았다.

듀오 관계자는 "연애 초반 시험 행동은 상대의 진심이나 관계 안정성을 확인하려는 심리에서 나타나는 경우가 많다"면서도 "반복될 경우 신뢰를 저해할 수 있어 솔직한 소통이 필요하다"고 밝혔다.

이번 조사는 설문조사 업체 마크로밀 엠브레인을 통해 진행됐으며, 연애 경험이 있는 만 25~39세 미혼남녀 1,000명을 대상으로 실시됐다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.10%포인트다.

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