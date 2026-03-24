지슨, 베트남 HITACO와 보안 솔루션 협력 위한 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 보안 솔루션 전문기업 지슨은 지난 19일 베트남 HITACO와 보안 솔루션 공급 및 현지 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
회사에 따르면 HITACO는 베트남 국방부 기술총국 산하 기관으로, 기술이전 및 기술응용 분야에서 다양한 사업을 전개하고 있다. 이번 협약은 베트남 현지에서의 협력 기반을 바탕으로 지슨의 보안 솔루션 공급과 사업 협력 가능성을 함께 모색하는 등 현지 보안 환경 고도화를 위한 배경에서 추진됐다.
양사는 앞으로 현지 시장 수요와 사업 환경을 고려해 협력 방안을 논의하고 보안 솔루션 공급과 기술 협력, 사업 기회 발굴 등 다양한 분야에서 협력을 검토해 나갈 계획이다.
특히 지슨은 이번 협약을 통해 베트남 현지 파트너와의 협력 체계를 구축하고 현지 시장에서의 사업 접점을 넓혀 나간다는 방침이다.
한동진 지슨 대표는 "이번 협약을 통해 파트너와의 협력 기반을 마련한 만큼, 향후 베트남에서의 다양한 협력 방안을 모색해 나가겠다"고 밝혔다.
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