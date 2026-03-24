동해시 '안전 파수꾼' 배치…산업재해 예방 본격 추진

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 지역 여건을 반영한 자체 '산업재해 예방계획'을 수립하고 본격 추진에 나선다고 24일 밝혔다.
시는 정부의 산업안전 정책기조에 발맞추되, 현장에서 체감할 수 있는 실효성 중심의 예방체계 구축에 중점을 두고 추진한다.
핵심은 10개 동 전역에 배치하는 '안전 파수꾼'이다. 안전 파수꾼은 산업현장의 위험요인을 상시 점검하고 신속 대응하는 현장 밀착형 역할을 맡는다. 생활권 단위의 촘촘한 안전관리망을 구축하겠다는 구상이다.
이와 함께 민간 사업장 사업주 대상 안전보건 교육을 지원하고, 산업 종사자 위험 요인 조사 및 위험성 평가를 통해 산업재해 요소를 발굴·관리한다. 유관기관과 협력한 산업재해 예방 캠페인도 추진한다.
임성빈 경제과장은 "산업재해 예방은 정책과 현장이 함께 움직일 때 효과가 나타난다"며 "10개 동 안전관리망과 현장 중심 실천을 통해 시민이 체감할 수 있는 안전한 일터를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com