경기도 '경기평화광장도서관 문화의 날' 개최…고우서 작가 초청

"도민이 쉽게 참여할 수 있는 다양한 문화프로그램을 확대해 나갈 것"

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 30일 오후 2시 북부청사 경기평화광장도서관 원형 무대에서 '전 재산으로 가난을 샀습니다'의 저자 고우서 작가 초청 '2026년 3월 경기평화광장도서관 문화의 날'을 연다고 24일 밝혔다.

고우서 작가 프로필과 행사 안내 홍보물. [사진=경기도 북부청]

도에 따르면 '경기평화광장도서관 문화의 날'은 도민과 직원이 함께 강연과 공연 등 다양한 문화프로그램을 즐기며 소통하는 행사다. 경기도는 생활 속 문화 향유 기회를 확대하고 도민 참여형 문화프로그램을 활성화하기 위해 문화의 날을 운영하고 있다.

고우서 작가는 여행과 삶을 묶어 풀어낸 에세이 '전 재산으로 가난을 샀습니다'의 저자이며 유튜브 채널 '쇼따리'의 운영자로 유명하다.

고 작가는 이날 '가난으로 떠난 여행이 가르쳐 준 삶의 태도'라는 주제로 전 재산 투자와 실패 경험, 세계 여행 이야기, 유튜브 채널 '쑈따리' 운영 경험 등을 통해 삶의 도전과 선택에 대한 메시지를 전달할 예정이다. 강연 후에는 질의응답과 기념 촬영 시간도 진행한다.

행사는 경기평화광장도서관에서 무료로 진행하며 도민 누구나 참여할 수 있다. 약 60~90분 인문 강연으로 운영하며 열린 문화프로그램 형태로 진행한다.

원진희 행정관리담당관은 "이번 강연이 도민이 삶의 경험을 함께 나누고 인문학적 성찰을 넓히는 시간이 되길 바란다"라며 "앞으로도 경기평화광장도서관을 통해 도민이 쉽게 참여할 수 있는 다양한 문화프로그램을 확대하겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com