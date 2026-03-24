동해시, 26~27일 '제5회 그린수소 P2G 심포지엄' 개최

덴마크·톱소 등 해외 전문가 참여…국내외 200명 규모 기술·정책 공유

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 오는 26~27일 현진관광호텔 및 수소산업 현장 일원에서 '제5회 그린수소 P2G(Power to Gas) 심포지엄'을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 심포지엄은 태양광·풍력·바이오 등 재생에너지의 간헐성 문제를 해소하기 위한 그린수소 활용 방안을 모색하고, 국내외 최신 기술 및 정책 동향을 공유하기 위해 마련됐다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 북평산업단지 수소 클러스터 상생발전 포럼. 2023.06.23 onemoregive@newspim.com

한국수소및신에너지학회와 한국동서발전이 공동 주최하고, KIST 글로벌TOP전략연구단·국가녹색기술연구소(NIGT)·강원특별자치도·동해시·강원대학교가 공동 주관한다. 국내외 전문가 및 기업 관계자 등 약 200명이 참석할 예정이다.

1일 차에는 '재생에너지의 미래, 그린수소 P2G로 길을 찾다'를 주제로 기조강연과 주제발표가 진행된다. 덴마크 국영 파트너십 기구 'State of Green'의 엠마 아스코브 프로젝트 매니저가 EU의 그린수소 정책 및 규제체계를 소개하고, 글로벌 에너지기업 톱소의 니콜라이 크누센 사업개발 본부장이 변동성 재생에너지(VRE) 대응을 위한 P2G 비즈니스 모델을 발표한다.

한국전기연구원·한국에너지공대 등 국내 전문가들도 그린수소 플랜트의 전력계통 유연성 자원화, 동해 지역 그린수소 기술개발 현황 등을 공유한다.

2일 차에는 기술교류회를 통해 그린수소 저장·활용 기술 및 경제성 확보 방안을 논의한다. 강원 수소 저장·운송 클러스터 추진 현황과 한국동서발전 글로벌TOP전략연구단의 고효율·고안전 수소 저장 기술개발 성과도 공유된다. 참가자들은 동해·삼척 지역 수소 생산기지와 연료전지 발전시설 등을 둘러보는 현장 견학에도 참여한다.

심규언 동해시장은 "해외 선진 정책과 기술을 공유하고 국내외 전문가 간 협력을 강화하는 계기"라며 "동해시가 글로벌 수소산업 중심도시로 도약하는 기반이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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