김제시, 일자리 비전 선포…고용률 72.6% 목표 제시

일자리정책 위원회 운영·지역 맞춤형 고용전략 추진

청년·기업 중심 일자리 창출·고용 안정 기반 강화

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 일자리 정책 고도화를 위한 비전 선포와 함께 고용률 목표 상향에 나섰다.

김제시는 24일 '2026년 일자리정책 위원회 및 일자리 비전 선포식'을 열고 지역 맞춤형 고용 전략 추진에 속도를 낸다고 밝혔다.

김제시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.24 gojongwin@newspim.com

이날 회의는 시청 상황실에서 이현서 부시장을 위원장으로 관계 부서장, 시의원, 유관기관, 소상공인협회, 청년창업가 등 15명이 참석한 가운데 열렸다.

참석자들은 2025년 일자리정책 성과를 공유하고 2026년 세부계획안을 심의하며 발전 방향을 논의했다.

시는 지난해 고용률(15~64세) 72.4%를 달성해 전국 평균보다 2.3%포인트 높은 수준을 기록했다. 아울러 고용노동부 주관 '전국 지방자치단체 일자리평가'에서 장관상을 받으며 5년 연속 정책 성과를 인정받았다.

김제일자리센터 운영과 김제상공회의소 개소, 투자기업 유치, 맞춤형 인력양성, 스마트농업 육성지구 선정 등 다각적인 정책이 성과로 이어졌다.

올해는 민선 8기 일자리 비전인 '지평선'을 중심으로 고용률 72.6%, 취업자 수 4만9649명을 목표로 설정했다. 이를 위해 175개 사업에 2752억원을 투입해 지역 특성에 맞는 양질의 일자리 발굴과 지원을 확대할 계획이다.

비전 선포식에서는 일자리 정책 추진 방향과 미래 전략을 공유하며 시민이 체감할 수 있는 고용 안정 기반을 강화하겠다는 의지를 다졌다.

이현서 부시장은 "성과는 시민과 기업, 행정의 협력 결과"라며 "지역 산업에 부합하는 일자리 정책을 강화해 체감도 높은 고용 환경을 조성하겠다"고 말했다.

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