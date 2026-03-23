강훈식 "재난 초기 소통 매뉴얼 만들어야…에너지 추경, 확정 즉시 집행"

대통령비서실장 주재 수석보좌관회의

대전 공장 화재 후속조치 주문

"에너지 위기 추경 확정되는 날부터 즉시 집행"

아동학대 시스템 사각지대 개선할 실질 대책도 지시

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 23일 대전 공장 화재 참사의 후속조치로 국가위기관리센터와 행정안전부에 '재난 초기 소통 매뉴얼'을 즉시 마련할 것을 지시했다.

또 이재명 대통령이 지시한 '에너지 위기 추가경정예산'이 확정되는 날부터 즉시 집행될 수 있도록 사전 준비할 것을 주문했다.

강훈식 대통령비서실장이 지난 3일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑으로 강 실장이 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 지시했다고 밝혔다.

강 실장은 먼저 회의에서 대전 대덕구 공장 화재 사고 사망자의 명복을 빌고 유가족들에게 깊은 위로를 전했다. 전 부대변인은 "강 실장은 지난 21일 화재 현장에서 이 대통령을 만난 유가족들이 정보 부재로 인한 답답함을 호소하며 대통령께 SNS로 직접 메시지까지 보냈던 상황을 언급하고, 사고 발생 시 피해 가족들이 소외되는 안타까운 일이 더이상 반복되어서는 안 된다고 강조했다"고 전했다.

강 실장은 긴급 지원된 특별교부세 10억 원을 차질 없이 집행할 것과 정부 선지급 후 구상권 청구 방안을 적극 검토하도록 관련 부처에 요청했다.

강 실장은 또 중동 사태가 24일째 지속됨에 따라 국민 안전 확보와 에너지 수급 안정에 외교력을 집중하고 있음을 강조하고, 불확실성 장기화에 따른 경제적 타격에 철저히 대비할 것을 주문했다.

강 실장은 "에너지 비용 상승과 원자재 공급 애로가 서민과 소상공인 등 취약계층에게 회복 불가능한 피해로 이어지지 않도록 전 부처가 선제적인 위기 대응 방안을 마련해달라"고 당부했다.

강훈식 대통령비서실장이 지난 3일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

강 실장은 이와 함께 최근 언론보도로 알려진 아동학대 사건의 피해자가 학대 의심 신고와 전수조사, 의료 기록 미비 등 수차례의 위기 징후가 있었음에도 불구하고 시스템의 사각지대에서 보호받지 못했다는 점을 지적하고, 보건복지부를 중심으로 교육부와 경찰청 등 관계기관이 산재한 위기 정보를 통합 활용할 수 있는 실질적인 대책을 즉각 마련하라고 지시했다.

강 실장은 "우리 사회의 아동보호 시스템이 결과적으로 실패한 것"이라며 "아이들의 생명을 지키는 일에 실패하는 국가가 어떻게 미래를 논하겠느냐. 모든 공직자가 사명감을 가지고 만전을 기해 달라"고 당부했다.

최근 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 여성과 그를 도와 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 구속됐다. 이들은 2020년 2월 경기도 시흥시 정왕동의 한 아파트에서 당시 3살이던 A양을 학대해 숨지게 한 뒤 안산의 한 야산에 유기한 혐의를 받고 있다. A양의 친모인 B씨는 A양의 사망 사실을 숨기고, 올해 발각될 때까지 아동 수당 등을 챙겨온 것으로 확인됐다.

the13ook@newspim.com