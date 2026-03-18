[AI 사건 리포트] 3살 딸 학대 사망·시신 유기 친모 6년 만에 체포

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 18일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

3살 딸 학대 사망·시신 유기 친모 6년 만에 체포

경기 시흥에서 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 뒤 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 친모와 남성이 6년 만에 경찰에 체포됐습니다. 시흥경찰서는 2020년 2월 시흥시 정왕동 아파트에서 아이를 학대해 숨지게 한 뒤 안산 단원구 야산에 시신을 유기한 것으로 보고, 아동학대 치사와 시신 유기 혐의를 적용해 구속영장을 신청했습니다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

군산 아파트 모자 변사 사건

전북 군산의 한 아파트에서 70대 어머니와 30대 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.​ 군산경찰서는 "연락이 닿지 않는다"는 신고를 받고 출동해 집 안에서 모자를 발견했으며, 외부 침입 흔적이 없는 점 등을 토대로 정확한 사망 경위와 범죄 연관성을 조사하고 있습니다.​

부산 항공사 기장 살인 50대 검거

부산 부산진구 한 아파트에서 현직 항공사 기장을 흉기로 찔러 숨지게 한 전직 부기장 출신 50대 남성이 사건 발생 당일 울산에서 경찰에 검거됐습니다. 부산경찰청은 피의자가 "3년 전부터 범행을 준비했고, 4명을 살해할 계획이었다"고 진술했다고 밝히며, 직장 내 갈등과 인사 문제, 경기도 고양시에서 발생한 관련 특수폭행 사건과의 연관성을 포함해 수사를 진행하고 있습니다.

유치원 교사 6세 원아 폭행 사건 검찰 송치

강원 지역 한 유치원 교사가 학예회 연습을 제대로 하지 않는다는 이유 등으로 6세 원아들의 배를 여러 차례 때리는 등 폭행해 아동학대 혐의를 받았습니다.​ 경찰은 아동학대처벌법상 아동복지시설 종사자 등의 아동학대 혐의로 교사 A씨를 입건해 조사한 뒤, 아동을 상대로 한 반복적인 신체 학대 정황이 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했습니다.​

충북 음성군 금왕읍 주택 화재

3월 17일 오후 6시 37분쯤 충북 음성군 금왕읍의 한 2층 단독주택에서 불이 나 인근 단층 주택으로 옮겨붙으면서 주민 4명이 대피했습니다. 불은 주택 2개 동을 태우고 소방서 추산 2억 4100만원 상당의 재산 피해를 낸 뒤 1시간 40여분 만에 꺼졌으며, 경찰과 소방당국은 주택 창고에서 시작된 것으로 보고 정확한 발화 원인을 조사하고 있습니다.​

춘천 컨테이너 창고 화재·산불로 확산

3월 17일 오후 11시 41분쯤 강원 춘천시 동산면 조양리의 한 컨테이너에서 시작된 불이 인근 야산으로 번져 산림 0.3헥타르가 소실됐습니다. 신고를 받고 출동한 소방·산림당국은 장비 23대와 인력 77명을 투입해 1시간 30여분 만에 불을 완전히 진압했으며 산림당국이 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.

대전 음료 제조공장 배터리실 화재

대전의 한 음료 제조공장 4층 배터리실에서 화재가 발생해 직원들이 대피했습니다.​ "4층에서 불이 났다"는 신고를 받고 출동한 소방당국은 인원 73명과 장비 28대를 동원해 약 1시간 만에 화재를 진압했으며, 인명 피해는 없었고 배터리실 내부 설비 피해와 화재 원인을 조사하고 있습니다.​

ace@newspim.com