KB증권, MTS '마블'에 공모주 모아보기 서비스 출시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 23일 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'에 공모주 투자정보 서비스 '공모주 모아보기'를 출시했다고 밝혔다.
'공모주 모아보기'는 자사와 타사의 공모주 관련 정보를 한 곳에서 통합 제공하는 서비스다. 투자자가 여러 증권사의 공모주 정보를 개별적으로 확인해야 하는 번거로움을 줄이고, 공모주 청약 정보와 함께 해당 기업의 재무 현황·주요 실적·IR 자료 등 투자 판단에 필요한 핵심 데이터를 한 화면에서 확인할 수 있다.
마블의 대표 콘텐츠인 '오늘의 콕'을 통해 공모주 관련 정보를 별도로 모아 제공하는 기능도 포함됐다.
'공모주 캘린더' 기능은 기존 리스트 형태에서 달력형 화면으로 개편했다. 수요예측 일정·청약 일정·납입 및 환불일·상장일 등 공모주 투자 전 과정의 주요 일정을 한눈에 파악할 수 있다. 버튼 클릭 한 번으로 KB증권에서 청약 가능한 종목만 선별해 볼 수 있는 기능도 함께 제공한다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "마블은 고객이 다양한 투자 경험을 바탕으로 자산 성장을 실현할 수 있도록 지원하는 투자 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "앞으로도 공모주를 비롯한 다양한 투자 정보와 서비스를 고도화해 고객의 투자 편의성과 자산 성장 지원 기능을 강화해 나가겠다"고 말했다.
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