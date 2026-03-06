KB증권 'AI투자브리핑' 출시 4개월 만에 조회수 1천만 돌파

종목·시장 요약 AI 서비스…MTS 마블서 누구나 이용

WTS 'M-able 와이드'로 서비스 확대 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 6일 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'의 'AI투자브리핑' 서비스가 출시 4개월 만에 누적 조회수 1000만회를 돌파했다고 밝혔다.

지난해 9월 출시한 AI투자브리핑은 사내 AI 서비스 '투자분석 Agent'를 활용해 시장 및 뉴스 데이터를 분석·구조화하고 투자 핵심 정보를 선별·요약해 제공한다.

주요 기능은 ▲종목요약 ▲시장요약으로 구성된다. 종목요약은 특정 종목의 실적·재무정보·기업전략·공시내용을 간결하게 정리하며 시장요약은 국내외 증시 이슈와 주요 경제 일정·정책 발표 등을 카테고리별로 제공한다.

[사진=KB증권]

현재 KB M-able 앱 이용자라면 누구나 무료로 사용할 수 있다. 향후 웹트레이딩시스템(WTS) 'M-able 와이드'로 서비스를 확대할 예정이다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "AI투자브리핑은 고객이 직관적으로 시장과 종목을 신속히 이해할 수 있는 디지털 핵심 투자 정보 서비스 중 하나"라며 "디지털 투자 플랫폼을 고도화해 고객의 투자는 물론 자산 성장에도 도움을 주는 투자정보 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com