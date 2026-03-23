노보메디슨·나무ICT, CHIP 신약 후보물질 발굴 공동 연구

AI 플랫폼으로 탐색-검증-최적화 전 과정 통합 가속화



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노보메디슨은 AI 기반 신약개발 기업 나무ICT와 면역노화 연관 차세대 질환 타깃인 CHIP을 기반으로 신약 후보물질 발굴 공동 연구에 착수한다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 AI 기술을 활용해 복잡한 유전자 변이 기반 질환에서 후보물질 탐색 속도와 성공 확률을 동시에 높이기 위한 전략적 협력이다. 노보메디슨의 질환 생물학 전문성과 나무ICT의 AI 신약개발 플랫폼을 결합해 후보물질 탐색 과정의 시행착오를 줄이고 타깃 검증의 정밀도를 높이는 데 초점을 뒀다. 양사는 신약 개발 초기 단계부터 AI 분석을 적용해 탐색·검증·최적화 전 과정을 통합적으로 가속화할 예정이다.

클론성 조혈증(CHIP·Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential)은 후천적 유전자 변이가 조혈세포에 축적되면서 특정 돌연변이 클론이 확장되는 현상이다. 최근 이러한 변화가 면역 체계의 노화 과정과 밀접하게 연결돼 있다는 점에서 주목받고 있다. 특히 CHIP은 심혈관 질환, 혈전증, 혈액암 등 다양한 중증 질환의 발병 위험을 높이는 주요 요인으로 보고되며 새로운 치료 접근이 필요한 미충족 의료 영역으로 평가된다.

노보메디슨 로고. [사진=노보메디슨]

공동 연구에서 노보메디슨은 질환 타깃 정의와 연구 전략 설계를 주도한다. 나무ICT는 자체 AI 신약개발 플랫폼을 기반으로 생물학 데이터를 분석하고 후보물질 도출과 우선순위 선별을 맡는다.

이명세 노보메디슨 대표는 "AI 기술은 신약 개발 과정에서 시행착오를 줄이고 연구 효율을 실질적으로 개선하는 핵심 도구"라며 "이번 협력을 통해 CHIP 기반 신약 파이프라인 구축을 가속화하겠다"고 밝혔다.

염민선 나무ICT 부사장은 "CHIP과 같이 생물학적 복잡성이 높은 영역일수록 AI 기반 데이터 해석이 경쟁력을 좌우한다"며 "노보메디슨과의 협력을 통해 실제 신약 후보물질 도출이라는 구체적인 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

양사는 이번 협력을 시작으로 AI 기반 신약 개발 분야에서 공동 연구 범위를 점진적으로 확대해 나갈 계획이다.

dconnect@newspim.com