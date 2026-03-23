교원 웰스 슬림원 직수정수기, 2년 연속 물맛 품평회서 최고 등급

2022년 첫 출품 이후 5년 연속 수상

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 교원 웰스(Wells)의 슬림원 직수정수기가 '제10회 먹는샘물·정수기 품평회'에서 최고 등급인 '그랑골드'를 획득했다고 23일 밝혔다.

이번 품평회는 워터소믈리에 7인으로 구성된 심사위원단이 블라인드 테이스팅 방식으로 물맛을 평가해 점수에 따라 그랑골드·골드·실버 등급을 부여했다.

[사진=교원 웰스]

심사위원은 "광천수와 구분이 쉽지 않을 정도의 완성도다"고 평가했다.

교원 웰스는 20여 년간 물맛을 결정짓는 미네랄 필터 연구를 지속했다. 정수 과정에서 미네랄 균형을 고려한 물 설계로 깔끔하면서 청량한 맛을 구현하는 것이 특징이다. 이러한 기술이 반영된 슬림원은 미네랄 볼을 통해 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 규산을 블렌딩한 물을 제공한다.

특히 교원 웰스는 2022년 첫 출품 이후 해당 품평회에서 5년 연속으로 수상하는 성과를 거뒀다.



한편 한국국제소믈리에협회가 주관하는 '제10회 먹는샘물·정수기 품평회'는 안전하고 물맛이 좋은 제품에 대한 정보를 제공하는 행사다. 국내외 먹는샘물, 정수기, 탄산수 등 9개 부문 출품 제품에 대한 평가를 진행한다.

교원 웰스 관계자는 "이번 품평회에서 슬림원이 최고 등급을 받은 것은 교원 웰스의 지속적인 연구와 품질 고도화 노력이 결실을 맺은 결과다"며 "앞으로도 고객들이 깨끗하면서 건강한 물을 즐길 수 있도록 기술 개발과 품질 관리에 더 힘쓰겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com