에어캐나다 항공기, 뉴욕 라과디아 공항 착륙 중 충돌…"기장·부기장 사망"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 캐나다 몬트리올을 떠나 미국 뉴욕으로 향하던 에어캐나다 익스프레스 항공기가 22일(현지시간) 뉴욕 라과디아 공항 착륙 도중 지상 차량과 충돌하는 사고가 발생했다.
NBC뉴스에 따르면, 사고는 이날 오후 11시 45분경 라과디아 공항 4번 활주로에서 발생했다. 캐나다 몬트리올발 봄바디어 'CRJ-900' 쌍발 제트기가 착륙 과정에서 지상에 있던 소방트럭과 충돌한 것으로 알려졌다.
조사 사안에 정통한 두 명의 소식통은 이번 사고로 해당 항공기의 기장과 부기장이 모두 사망했다고 알렸다.
사고 현장에 출동한 뉴욕·뉴저지 항만청 경찰국(PAPD) 소속 경사와 경관이 팔다리 골절상을 입고 병원에 이송됐다.
여객기 탑승자 약 100명의 부상 여부는 당국이 확인 중이다.
사고 직후 미 연방항공청(FAA)은 규제 당국 공지를 통해 라과디아 공항에 대기 중인 모든 항공기에 대해 전면 이륙 금지 조처를 내렸다.
현재 FAA는 구체적인 충돌 원인과 지상 차량의 활주로 진입 경위 등 조사에 착수했다.
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