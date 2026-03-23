민주당 광주시당 "구청장 후보 경선 투표 24일부터 실시"

남·북구 예비경선…동·서·광산구 곧바로 본경선

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 광주지역 기초단체장 경선 시계가 빠르게 돌아가고 있다.

민주당 광주시당 선거관리위원회는 오는 24일부터 광주 5개 구청장 후보 선출을 위한 경선 투표를 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 경선은 남구·북구의 '예비경선'과 동구·서구·광산구의 '본경선' 방식으로 나눠 실시된다.

더불어민주당 광주시당 로고. [사진=더불어민주당 광주시당]

우선 남구(5인)와 북구(7인)는 본경선 진출 후보를 압축하기 위해 100% 권리당원선거인단 투표 방식으로 진행된다.

강제적 ARS투표는 오는 24일 오전 11시부터 저녁 7시까지 총 5차례에 걸쳐 실시한다. 첫날 투표에 참여하지 못한 선거인단은 이튿날인 25일 오전 10시부터 오후 6시까지 자발적 ARS투표로 투표를 할 수 있다.

예비경선 결과는 당일 오후 10시 30분경 광주시당에서 발표할 예정이며, 남구는 2명, 북구는 5명의 본경선 진출 후보가 확정된다.

본경선을 실시하는 동구·서구·광산구는 권리당원선거인단 투표 50%와 안심번호선거인단(일반시민) 투표 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 진행된다.

당원 투표는 예비경선 지역과 동일하게 24일 강제적 ARS투표와 25일 자발적 ARS투표 방식으로 이틀간 실시된다.

이어 안심번호선거인단 투표는 26일 오전 10시부터 오후 6시까지 총 5회에 걸쳐 진행되며, 그 결과는 당일 오후 11시 30분경 광주광역시당에서 발표될 예정이다.

동구·광산구 선거구는 1위 후보자가 과반(50%)을 득표하지 못할 경우 상위 2인을 대상으로 결선투표를 실시한다.

서구 선거구는 김영남 후보의 사퇴로 2파전 구도에 형성됨에 따라 결선투표 없이 진행된다.

더불어민주당 광주광역시당 선거관리위원회는 이번 경선이 시민들의 기대에 부응하는 공명정대한 과정이 될 수 있도록 전 과정을 철저히 관리할 방침이며, 통합 전남·광주의 더 큰 미래를 설계하고 지역 발전을 견인할 최적의 후보가 선출될 수 있도록 선거인단의 적극적인 참여를 요청했다.

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