순천만국가정원, 28일부터 봄 축제 잇따라 열려

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 순천만국가정원이 오는 28일부터 4월까지 봄꽃과 함께 즐길 수 있는 세 가지 테마 축제를 연이어 개최한다.
첫 행사는 '가든멍'으로 28일부터 이틀간 쉼과 치유를 주제로 진행된다. '숨은 깊게, 손은 빠르게, 뇌는 비우게'라는 슬로건 아래 뜨개질·글쓰기 프로그램을 통해 참가자들이 자신을 돌보고 새로운 정원 치유를 경험한다.
조기 마감될 만큼 높은 관심을 받았으며 참가자에게 지역사랑상품권을 페이백 형태로 제공해 지역 상권 활성화에도 기여할 예정이다.
이어 4월 초에는 봄꽃 만개 시기에 맞춰 '가든피크닉'이 열린다. 스페이스 허브 잔디밭에서 꽃에 둘러싸여 도시락을 즐기는 행사로, 어쿠스틱 공연·봄꽃 화관 만들기·'나만의 봄 도시락 자랑하기' 이벤트 등이 마련된다. 참가자는 오는 24일부터 온라인으로 선착순 100팀을 모집한다.
봄 축제의 마지막을 장식할 '튤립왔나봄'은 4월 둘째 주 순천만국가정원 곳곳에서 펼쳐진다. 약 150만 본의 튤립이 활짝 피어 네덜란드 정원을 연상케 하는 장관을 이룰 전망이다.
순천만국가정원 관계자는 "봄철은 관람객이 가장 많은 시기인 만큼 다양한 테마 행사를 통해 오감을 만족시키는 정원 문화를 선보일 계획"이라며 "방문객 유입이 주변 상권에도 활력을 더하길 기대한다"고 전했다.
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