대전시교육청, 신규 '학생상담 자원봉사자' 역량 강화 추진

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 오는 27일까지 신규 학생상담 자원봉사자를 대상으로 '기초교육'을 추진한다고 23일 밝혔다.
학생상담자원봉사자는 지난 1987년 시작된 이래 40여 년간 학교 현장을 직접 방문해 학교폭력 예방 및 정서적 위기 학생을 대상으로 상담 서비스를 제공하고 있다.
이번 교육은 새롭게 선발된 봉사자들이 현장에서 즉시 활동할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 총 20시간 집중 과정으로 운영된다.
주요 프로그램은 ▲학교폭력 제도 이해▲미술치료 기법 활용 집단상담▲핵심감정 기반 상담 실전▲시네마 힐링 등 현장 맞춤형 실습 위주로 진행된다.
특히 교육 마지막 날인 27일에는 모든 과정을 이수한 신규 봉사자들에게 위촉장이 수여된다. 이들은 향후 기존 봉사자들과 함께 지역 내 학교 현장에서 학생들 심리적 안정과 건강한 학교생활을 돕는 조력자 역할을 수행하게 된다.
설동호 대전시교육감은 "학업 스트레스와 교우관계 등으로 심리적 어려움을 겪는 학생들에게 봉사자들과의 만남은 따뜻한 위로이자 변화의 시작이 될 것"이라며 "상담자로서 자긍심을 갖고 우리 아이들의 건강한 성장을 위해 역량을 발휘해 주시기를 기대한다"고 말했다.
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