대전시교육청 '초등 학생평가' 운영 연수...교원 '평가 역량' 지원

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 지난 24일 교육과학연구원에서 초등학교 연구부장과 학생평가 업무 담당 교사를 대상으로 '2026학년도 초등 학생평가 운영 연수'를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 연수는 '2026학년도 초등학교 학생평가 기본 계획'에 따른 운영 방향과 실무 절차를 공유하고 단위학교가 성취기준 기반 평가 계획 수립과 서·논술형 평가 확대를 안정적으로 준비할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

대전교육과학연구원에서 초등 학생평가 운영 연수가 진행됐다. [사진=대전시교육청] 2026.02.25 jongwon3454@newspim.com

연수에서는 ▲학생평가 업무 흐름▲2026학년도 초등학교 학업성적관리 시행지침▲서·논술형 평가 도구▲과정중심평가 지원 플랫폼 등이 집중 안내됐다.

특히 '학생평가 가이드북'을 활용해 학교 현장에서 즉시 적용할 수 있는 사례를 제시하며 질문중심수업과 서·논술형 평가 연계를 강화하는 실무 중심 안내가 중점적으로 진행됐다.

시교육청은 이번 연수를 시작으로 학생평가 운영 컨설팅, 초등 학생평가지원단 운영, 성취기준 기반 수행평가 및 서·논술형 평가 도구 개발·보급 등을 연계해 현장 지원을 지속적으로 강화한다는 방침이다.

조성만 대전시교육청 초등교육과장은 "학생평가는 학생 현재 위치를 확인하는 절차를 넘어 배움을 설계하는 출발점"이라며 "교사가 학생의 성장 과정을 면밀히 살피고 시기적절한 피드백을 제공할 수 있도록 현장 밀착형 학생평가 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

