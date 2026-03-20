대전시교육청 '마음건강협의체' 1차 회의...지역사회 공동 대응 강화

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 20일 지역 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 '2026년 마음건강협의체 제1차 운영협의회'를 개최했다고 밝혔다.

마음건강협의체는 시교육청 학생마음건강지원센터와 시청, 청소년상담복지센터, 정신건강복지센터 등 지역 유관기관 전문가들이 참여해 위기 학생 지원을 위한 실효성 있는 협력 방안을 논의하기 위해 지난해부터 운영되고 있다.

20일 대전시교육청 회의실에서 마음건강협의체 제1차 운영협의회가 진행됐다. [사진=대전시교육청] 2026.03.20 jongwon3454@newspim.com

이번 협의회는 마음건강협의체 운영을 활성화하고 학교 부적응 및 정서적 고위험군 학생에 대한 지역사회 공동 대응 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

회의에서는 학교 자체 대응이 어려운 고위험군 학생을 위해 전문 치료와 대안 교육을 통합 지원하는 '병원형 위(Wee) 센터' 도입 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다.

참석자들은 전문의의 임상 치료와 출석 인정 교육이 병행되는 센터 모델이 구축될 경우 위기 학생의 학업 중단을 예방하고 건강한 사회 복귀를 돕는 핵심 안전망이 될 것이라는 데 의견을 모았다.

또 현장 사례 기반의 학생 위기 대응 로드맵인 '청소년 마음이음길' 활용 사례를 공유하고 유관기관 간 협력 프로세스를 강화하기 위한 세부 사항을 수정·보완하기도 했다.

김남규 대전시교육청 미래생활교육과장은 "고위험군 학생들을 지원하기 위해서는 교육청의 행정력과 병원의 의료 전문성이 결합된 지역 맞춤형 모델이 필수적"이라며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 소통해 학생들의 마음건강을 지키는 촘촘한 안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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