함평군, 전남도·한국도로교통공단과 교통안전교육원 건립 협약

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 전남도, 한국도로교통공단과 손잡고 교통안전교육원 건립에 나선다.
함평군은 전남도, 한국도로교통공단과 '교통안전교육원 건립을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 교통안전 전문 인재 양성 및 교육 기반 조성을 목표로 추진됐다. 협약에 따라 전라남도는 국비 확보와 제도·행정 지원을, 함평군은 인허가 등 행정 절차를 담당한다. 한국도로교통공단은 교육원이 미래형 교통환경에 부합하도록 설계·조성되도록 사업 추진에 적극 나설 계획이다.
함평군은 이번 교육원 유치를 통해 교통안전 전문교육 인프라를 확보하고 교육생 유입에 따른 지역경제 활성화와 일자리 창출 등 다양한 효과를 기대하고 있다. 교육원 건립은 지역 내 공공 인프라 확충과 교통안전문화 확산에도 기여할 전망이다.
함평군 관계자는 "협약 기관들과 긴밀히 협력해 교육원이 차질 없이 조성되도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "군민에게 안전한 생활환경을 제공하고 지역 발전 기반을 다지는 계기가 될 것"이라고 말했다.
한편 함평군과 전남도, 한국도로교통공단은 상호 신뢰와 성실 이행 원칙에 따라 협약 내용을 추진할 방침이다.
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