국민연금, 블랙록과 전 자산군 전략적 제휴

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금공단(국민연금)이 23일 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)과 주식·채권·대체투자 등 전 자산군을 포괄하는 전략적 제휴 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 지난 13일 알리안츠글로벌인베스터스와 맺은 전략적 제휴에 이어, 개별 자산군에 한정하지 않고 주식·채권·멀티에셋·대체투자 등 전 자산군으로 파트너십을 확장한 사례다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲지식교류 프레임워크를 통한 전략적 파트너십 수립 ▲글로벌 거시경제·시장 동향·자산배분·포트폴리오 구성 및 리스크 관리에 관한 구조화된 지식교류 ▲플랫폼·투자 인프라 관련 관점 교환 등을 단계적으로 추진한다.
1988년 설립된 블랙록은 2025년 말 기준 약 14조달러(2경원)의 자산을 운용하는 세계 최대 종합 자산운용사다. 전 세계 38개 이상의 글로벌 사무소에서 2만명 이상의 투자 전문가가 활동하고 있으며, 2007년부터 국민연금의 투자자산을 위탁 운용해 왔다.
이날 체결식에는 김성주 국민연금공단 이사장과 블랙록 사장이자 공동창립자인 로버트 카피토(Robert S. Kapito), 아태지역(APAC) 부회장 히로 시미즈(Hiro Shimizu) 등 양측 관계자 10여 명이 참석했다.
김성주 국민연금 이사장은 "이번 업무협약은 국민연금과 블랙록이 투자 노하우를 공유하는 전략 파트너십의 첫발"이라며 "앞으로 전주가 두 기관이 투자와 혁신을 논의하는 글로벌 관문으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다. 카피토 블랙록 사장은 "지식 공유 기반의 협업 구조를 보다 공고히 하는 중요한 계기"라며 "금융 중심지로 성장해 가는 전주에서 기여할 수 있게 된 점을 뜻깊게 생각한다"고 전했다.
한편 이날 협약 체결식 직후 전주시 만성동에서 블랙록 전주사무소 개소식도 열렸다. 전주사무소는 두 기관 간 실질적 협력과 상시 소통을 지원하는 거점으로, 교육·연수 프로그램 운영과 전략적 교류 확대를 뒷받침할 예정이다.
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