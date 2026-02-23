전북-KB금융·국민연금, 금융생태계 조성 '맞손'

전북혁신도시 'KB금융타운' 조성 본격화

자산운용 특화도시 도약 및 제3금융중심지 기반 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 국민연금공단, KB금융그룹과 손잡고 자산운용 특화 금융생태계 조성에 나섰다.

도는 23일 도청에서 김관영 지사와 김성주 이사장, 양종희 회장이 참석한 가운데 '자산운용 특화 금융생태계 조성 및 지역경제 활성화'를 위한 3자 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 KB금융이 지난 1월 발표한 전북혁신도시 내 'KB금융타운' 조성 계획의 후속 조치로, 민·관·공 협력을 통해 전북을 글로벌 자산운용 거점으로 육성하기 위한 것이다.

김관영 전북지사, 양종희 KB금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장(왼쪽부터) 이 '자산운용 특화 금융생태계 조성 및 지역경제 활성화'를 위한 3자 업무협약을 체결했다.[사진=전북자치도]2026.02.23 lbs0964@newspim.com

협약에 따라 도는 행정 지원을 맡고, 국민연금공단은 민간 금융기관과의 자산운용 협력 강화에 나선다.

KB금융그룹은 KB증권·KB자산운용 등 핵심 계열사 기능을 집적화해 전북혁신도시 근무 인원을 약 380명 규모로 확대하고, 전주 지역 인원까지 포함해 총 530명 수준으로 운영할 계획이다.

또 KB희망금융센터 개점과 KB Innovation HUB 센터 신설을 추진하고, AI 기반 자산관리 조직을 배치해 전북혁신도시를 미래형 자산관리 서비스 거점으로 육성한다. 금융 취약계층 지원과 스타트업 육성 기능도 강화할 방침이다.

이와 함께 3년간 3억 원을 투입해 국제금융콘퍼런스를 개최하고, 글로벌 투자기관 참여 프로그램과 청년 모의투자대회 등을 운영한다.

초·중·대학생 대상 금융교육, 'NPS 오픈캠퍼스' 현장 실습, 장학금 지원도 병행한다. 농촌 태양광 수익을 활용한 마을자치연금사업(6억 원)과 기후테크 기업 육성을 위한 10억 원 규모 벤처펀드 조성도 추진된다.

이번 협약은 전북자치도가 추진 중인 '제3금융중심지' 지정의 디딤돌로 평가된다. 민간 금융기업의 투자와 전문 인력 집적을 기반으로 자산운용 중심 금융특화도시의 실체를 갖추고, 추가 금융기관 유치에도 탄력이 붙을 전망이다.

김성주 이사장은 "금융생태계 강화와 자산운용 중심도시 도약에 의미 있는 계기가 될 것"이라고 밝혔고, 양종희 회장은 "금융 인프라 확충과 인재 양성 등 장기 성장 기반 마련에 힘을 모으겠다"고 말했다.

김관영 지사는 "이번 협약이 전북 금융산업을 자산운용 혁신의 거점으로 성장시키는 전환점이 될 것"이라며 전폭적인 지원을 약속했다.

