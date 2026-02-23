전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

전북-KB금융·국민연금, 금융생태계 조성 '맞손'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

전북혁신도시 'KB금융타운' 조성 본격화
자산운용 특화도시 도약 및 제3금융중심지 기반 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 국민연금공단, KB금융그룹과 손잡고 자산운용 특화 금융생태계 조성에 나섰다.

도는 23일 도청에서 김관영 지사와 김성주 이사장, 양종희 회장이 참석한 가운데 '자산운용 특화 금융생태계 조성 및 지역경제 활성화'를 위한 3자 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 KB금융이 지난 1월 발표한 전북혁신도시 내 'KB금융타운' 조성 계획의 후속 조치로, 민·관·공 협력을 통해 전북을 글로벌 자산운용 거점으로 육성하기 위한 것이다.

김관영 전북지사, 양종희 KB금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장(왼쪽부터) 이 '자산운용 특화 금융생태계 조성 및 지역경제 활성화'를 위한 3자 업무협약을 체결했다.[사진=전북자치도]2026.02.23 lbs0964@newspim.com

협약에 따라 도는 행정 지원을 맡고, 국민연금공단은 민간 금융기관과의 자산운용 협력 강화에 나선다.

KB금융그룹은 KB증권·KB자산운용 등 핵심 계열사 기능을 집적화해 전북혁신도시 근무 인원을 약 380명 규모로 확대하고, 전주 지역 인원까지 포함해 총 530명 수준으로 운영할 계획이다.

또 KB희망금융센터 개점과 KB Innovation HUB 센터 신설을 추진하고, AI 기반 자산관리 조직을 배치해 전북혁신도시를 미래형 자산관리 서비스 거점으로 육성한다. 금융 취약계층 지원과 스타트업 육성 기능도 강화할 방침이다.

이와 함께 3년간 3억 원을 투입해 국제금융콘퍼런스를 개최하고, 글로벌 투자기관 참여 프로그램과 청년 모의투자대회 등을 운영한다.

초·중·대학생 대상 금융교육, 'NPS 오픈캠퍼스' 현장 실습, 장학금 지원도 병행한다. 농촌 태양광 수익을 활용한 마을자치연금사업(6억 원)과 기후테크 기업 육성을 위한 10억 원 규모 벤처펀드 조성도 추진된다.

이번 협약은 전북자치도가 추진 중인 '제3금융중심지' 지정의 디딤돌로 평가된다. 민간 금융기업의 투자와 전문 인력 집적을 기반으로 자산운용 중심 금융특화도시의 실체를 갖추고, 추가 금융기관 유치에도 탄력이 붙을 전망이다.

김성주 이사장은 "금융생태계 강화와 자산운용 중심도시 도약에 의미 있는 계기가 될 것"이라고 밝혔고, 양종희 회장은 "금융 인프라 확충과 인재 양성 등 장기 성장 기반 마련에 힘을 모으겠다"고 말했다.

김관영 지사는 "이번 협약이 전북 금융산업을 자산운용 혁신의 거점으로 성장시키는 전환점이 될 것"이라며 전폭적인 지원을 약속했다.

lbs0964@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동