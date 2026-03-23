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[게임 리뷰] 베일 벗은 '왕좌의 게임: 킹스로드', '호그와트 레거시'의 길을 갈 수 있을까

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HBO 인기 드라마 원작 배경 게임 내 구현
직관적인 전투 방식...싱글·멀티 플레이 지원 강점

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 원작이 있는 게임의 강점은 원작 팬덤을 유입시킬 수 있다는 것이다. 게임사들이 지식재산권(IP) 확보에 열을 올리고 있는 이유도 IP의 중요성 때문일 것이다. 넷마블네오가 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 '왕좌의 게임: 킹스로드'도 마찬가지다.

왕좌의 게임: 킹스로드를 지난 20일 미디어 시연회에서 플레이했다. 원작 시리즈를 따로 본 적은 없었다. 하지만 매우 인기있는 시리즈이자 '이번 시즌에는 누가 죽는다고'하는 것으로 유명한 밈을 알고 있었다. 왕좌의 게임: 킹스로드는 HBO 인기 드라마 왕좌의 게임 시즌4를 배경으로 한 어드벤처다. 다만 드라마와 같은 배경일 뿐 게임 자체는 오리지널 스토리다. 역시 원작의 호그와트를 배경으로 하지만 원작의 세계관만 가져온 게임 '호그와트 레거시'와 비슷하다고 이해하면 되겠다.

왕좌의 게임: 킹스로드 게임 화면 캡쳐 [사진= 넷마블]

플레이어는 용병, 기사, 암살자 등 3개의 직업을 고를 수 있으며 각 직업마다 성별을 골라 선택할 수 있다. 용병을 골랐고 성별은 남성을 택했다. 어차피 오리지널 스토리에 원작에 없는 캐릭터라면 얼굴이나 머리카락과 수염, 흉터 등을 커스텀할 수 있으면 좋았을 텐데 그 점은 아쉬웠다. 위에서 언급한 '호그와트 레거시'의 경우 헤어스타일이나 흉터 등의 선택이 가능했던 것으로 기억한다.

게임 내에서는 원작에 등장하는 웨스테로스 대륙이 배경으로 나온다. 원작을 보지 않았더라도 매력을 느낄 수 있었지만 원작팬이라면 실제 웨스테로스를 돌아다닐 수 있다는 점이 분명한 강점이 될 것으로 보였다. 넷마블에 따르면 왕좌의 게임: 킹스로드에는 원작에 설정 상으로만 등장하는 장소도 나온다. 때문에 아무래도 원작팬이라면 플레이하는 데 더욱 즐거움이 있을 것 같다.

실제 게임 내에서의 조작은 요즘 나오는 RPG 게임과 비슷했다. 마우스로 시점 조정을 할 수 있었고 마우스 버튼으로 타격이 이뤄졌다. 마우스로 시점 조정이 이뤄지다 보니 빠르게 시점 조정을 할 경우 3D 멀미가 날 수도 있을 것 같았다. 실제로도 3D 멀미를 자주 겪는 편인데 게임 후에 약간의 어지럼이 있었다.

다만 이 게임이 오픈월드 RPG 게임인지 단순 액션 RPG 인지 헷갈렸다. 공식 홈페이지에서는 '오픈월드 RPG'라고 소개하고 있는데 그렇다면 조금 아쉬웠다. 액션 RPG라면 문제될 것이 없겠지만 오픈월드 RPG라면 결국 자유도가 중요하기 때문이다. 시연회에서 플레이하는 동안 자유롭게 움직이기 보다는 순서대로 해야 할 일을 진행하는 방식으로 게임이 진행됐다.

왕좌의 게임: 킹스로드 게임 화면 캡쳐 [사진= 넷마블]

격투 조작은 단순했지만 타격감이 시원했다. 콘솔 게임은 타격감이 패드 진동으로 오는 것에 비해 PC에서 타격감이 전해지기 쉽지는 않은데 제법 잘 구현했다는 느낌이 들었다. 전투는 '위쳐3: 와일드헌트'와 유사한 느낌도 있었다. 요즘 나오는 RPG 게임 격투의 문법을 잘 따르고 있는 듯했다.

이번 시연의 백미는 전통적인 괴수인 크라켄과의 전투였다. 왕좌의 게임: 킹스로드가 다른 RPG 게임과 차별화되는 지점이기도 하다. 왕좌의 게임: 킹스로드는 기본적으로는 1인 싱글 플레이를 지원하지만 여럿이서 함께 할 수 있는 멀티 플레이도 가능하다. 이번 시연에서는 4인 파티로 크라켄과 대결했는데 멀티 플레이의 재미를 느끼기에 충분했다. 직접 타격을 하는 플레이어와 원거리에서 지원을 하는 플레이어의 조합은 혼자 게임을 할 때와는 또 다른 재미를 줬다.

장현일 넷마블네오 PD는 "개발팀이 원작의 세계를 직접 걷고 경험할 수 있도록 하는 데 집중했다. 드라마 속 세계를 탐험하는 몰입감을 줄 수 있도록 했다"며 "필드 기반의 싱글 플레이가 기본으로 협력을 중시하는 멀티 플레이도 가능하다"고 설명했다.

책과 영화 원작인 해리포터 시리즈를 기반으로 한 '호그와트 레거시'는 콘솔과 PC로 출시되면서 메가 히트를 기록했다. 국내에도 많은 팬을 보유하고 있는 왕좌의 게임 기반의 '왕좌의 게임: 킹스로드'가 어떤 성적표를 받아들지 궁금해진다. 왕좌의 게임: 킹스로드는 스팀(Steam) 비공개 테스트 참가자를 모집 중이며 지난 2월 24일부터 사전등록을 진행하고 있다.

왕좌의 게임: 킹스로드 게임 화면 캡쳐 [사진= 넷마블]

origin@newspim.com

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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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