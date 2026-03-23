화성시 안전보안관 145명 공개 모집

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 지역 내 안전문화 확산과 생활 속 위험요소의 사전 발굴·제거를 위해 안전보안관 145명을 공개 모집한다고 23일 밝혔다.
모집 기간은 3월 23일부터 4월 6일까지며 공고일 기준 주민등록상 화성시에 거주하는 시민이면 누구나 지원할 수 있다.
안전보안관의 주요 활동은 ▲안전신문고 앱을 활용한 7대 안전무시 관행 및 생활 속 안전위반 행위 신고▲지역행사 및 축제 안전점검 지원▲안전문화 캠페인 참여 등이다.
안전보안관은 위촉일로부터 2년간 활동하며, 제안사항이 수용될 경우 '1365 자원봉사포털'을 통해 봉사시간을 인정받는다.
참여를 희망하는 시민은 화성시청 홈페이지 '시정알림방' 게시판에서 '안전보안관'을 검색해 신청서를 내려받아 작성 후 안전정책과 안전문화교육팀 전자우편으로 제출하면 된다.
김영준 안전정책과장은 "시민이 직접 참여하는 안전관리 체계는 지역 안전 수준을 높이는 중요한 기반"이라며 "일상 속 위험요소를 세심하게 살피고 개선해 나가는 활동을 통해 보다 촘촘한 안전환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.
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