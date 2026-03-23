명태균, 신용한 명예훼손 고소…"여론조작은 허위, 즉각 사퇴해야"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 정치브로커로 알려진 명태균 씨가 지난 대선 당시 '명태균 보고서'를 폭로한 신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보를 정보통신망법상 명예훼손과 공직선거법 위반 혐의로 23일 고소했다.
명 씨는 이날 청주흥덕경찰서 앞에서 기자회견을 열 "지난 2월 창원지법에서 정치자금법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고받았다"며 "실제 정치자금 수수와 여론조작의 주체는 김태열·강혜경임이 드러났음에도 신용한 예비후보는 여전히 나를 악마화하고 있다"고 주장했다.
그는 "신 예비후보가 언론 등을 통해 나를 여론조작의 주범으로 몰아세웠다"며 "거짓으로 자신을 영웅화하는 행태를 멈추고 예비후보직에서 즉각 사퇴해야 한다"고 촉구했다. 명 씨는 자신이 여론조작에 관여했다는 의혹을 전면 부인하며 "미래한국연구소 사무실은 가본 적도 없고, 실질적 대표는 김태열"이라고 밝혔다.
또 "강혜경이 '김건희 여사에게 받을 돈이 있다'는 발언은 미수금 연기 목적으로 꾸며낸 허위"라며 "이를 입증할 김태열·강혜경 간 대화 녹취록과 각서를 공개했다"고 말했다. 그는 이 자료들이 자신의 정치자금법 위반 재판 과정에서도 증거로 제출됐다고 설명했다.
한편 창원지법 형사4부는 명 씨에게 정치자금법 위반 혐의는 무죄, 증거은닉교사 혐의에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고한 바 있다.
이에 신용한 예비후보는 "명태균의 말을 믿을지, 신용한의 진실을 믿을지는 도민들이 판단할 것"이라고 반박했다. 이어 "민주당 경선을 앞두고 펼쳐지는 정치공작적 구태를 강력히 규탄한다"며 "진실은 반드시 승리한다"고 강조했다. 신 예비후보는 "민주 진영의 대동단결로 거짓과 위선을 척결하는 그날까지 담대히 나아가겠다"고 덧붙였다.
그는 오는 24일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 입장을 구체적으로 밝힐 예정이다.
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