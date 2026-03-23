윤건영·이범석, '독서도시 청주' 공동선언… AI 시대 문해력 강화 나선다

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감과 이범석 청주시장은 23일 청주 김수현드라마아트홀에서 '책 읽는 청주, 글 쓰는 청주' 공동 선언문을 발표하고 인공지능 시대에 맞는 문해력 함양과 독서 문화 확산에 함께 나섰다고 밝혔다.

이번 선언은 충북교육청의 '언제나 책 봄' 독서 정책과 청주시의 '1인 1출판' 프로젝트를 연계해 추진되는 사업이다.

23일 윤건영(오른쪽) 충북교육감과 이범석 청주시장이 김수현 드라마아트홀에서 '책 읽는 청주, 글 쓰는 청주' 공동 선언문을 발표하고 있다. [사진=충북교육청] 2026.03.23 baek3413@newspim.com

두 기관은 "AI 시대일수록 독서를 통한 사고력과 표현력의 중요성이 커지고 있다"며 독서 문화 확산의 필요성에 뜻을 모았다.

행사에 앞서 윤 교육감과 이 시장은 각각 인상 깊은 책의 구절을 필사해 공유했다. 윤 교육감은 플라톤의 『국가론』, 이 시장은 노자의 『도덕경』을 '인생책'으로 교환하며 독서의 의미를 나눴다.

이후 두 기관장은 드라마아트홀 현판 앞에서 공동 선언문을 낭독했다. 선언문에는 독서와 글쓰기를 통해 시민의 문해력과 인성을 기르고 '책 읽고 생각을 기록하는 도시 청주'를 함께 조성하겠다는 내용이 담겼다.

공동 선언 이후 이들은 수암골 드라마공원 일대에서 시민들과 오찬 간담회를 열고 독서 문화 확산과 교육 협력 방안을 논의했다.

김수현드라마아트홀은 청주 출신 드라마 작가 김수현의 창작 정신을 기리기 위해 2020년 문을 연 공간이다. 청주교육발전특구 사업과 연계해 독서·글쓰기 기반 프로그램을 운영하는 거점으로 활용될 예정이다.

윤건영(왼쪽) 충북교육감과 이범석 청주시장. [사진=충북교육청] 2026.03.23 baek3413@newspim.com

특히 초·중·고 학생 대상 '내 안의 작가 깨우기' 프로그램을 통해 학생들이 읽고 쓰는 경험을 넓혀 나갈 계획이며, 시민 참여형 글쓰기 프로그램과 기록 문화 확산 사업도 함께 진행된다.

이범석 시장은 "시민이 읽고 쓰고 기록하는 '독서 도시 청주'를 만들어 가겠다"며 "독서와 글쓰기가 일상 속에서 자연스럽게 이어지는 환경을 조성해 시민의 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.

윤건영 교육감은 "아이들이 책을 통해 세상을 이해하고 자신의 생각을 표현하는 힘을 기를 수 있도록 돕겠다"며 "학교와 지역이 함께하는 독서 교육 기반을 강화해 학생들의 문해력과 사고력을 키워 나가겠다"고 강조했다.

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