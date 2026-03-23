정원영 용인시장 예비후보, '반도체 기본소득' 공약 발표

기업 지방세 수익 및 개발이익 환수 등 '3-트랙' 재원 조달 로드맵 확정

[용인=뉴스핌] 김가현 기자 = 정원영 용인시장 예비후보가 용인의 핵심 성장 동력인 반도체 산업의 성과를 시민과 직접 공유하는 파격적인 '반도체 기본소득' 공약을 선보였다.

반도체 산업의 성과를 시민과 직접 공유하는 파격적인 '반도체 기본소득' 공약을 선보였다. [사진=정원영 용인시장 예비후보 선거캠프]

정 예비후보는 23일 기자회견을 열고 "이제는 반도체 산업의 거대한 성장의 과실을 시민의 삶으로 돌려드릴 때"라며, 용인시민 모두가 체감할 수 있는 새로운 차원의 정책을 발표했다.

이번 공약의 핵심은 단순한 복지성 지원이 아니라, 반도체 산업발전 과정에서 발생하는 이익을 시민에게 정당한 보상으로 환원하는 '기술 배당(Tech Dividend)' 개념을 도입했다는 점이다. 이는 산업단지 조성 등으로 인한 교통 혼잡, 생활비 상승 등의 불편을 감내해 온 시민들에 대한 제도적 보상이라는 취지다.

내 소비를 촉진하고 골목상권을 살리는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다. [사진=정원영 용인시장 예비후보 선거캠프]

구체적인 설계안을 보면, 약 110만 용인시민 전체를 대상으로 연간 최대 40만 원을 지역화폐로 지급하는 방안을 제시했다. 이를 통해 지역 내 소비를 촉진하고 골목상권을 살리는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다. 정책은 초기 처인구 주민과 청년·취약계층을 대상으로 시범 시행한 후, 용인시 전역으로 단계적으로 확대할 계획이다.

가장 중요한 재원 마련에 대해서는 세금 인상 없이 정책을 추진하겠다는 현실적인 로드맵을 확정했다. ▲반도체 기업 유치로 증가하는 지방세 수입의 일부 적립 ▲기업과의 상생협력을 통한 기금 조성 ▲개발사업 이익 환수 등을 결합한 '3-트랙 재원 조달 방식'이다.

정원영 예비후보는 "용인은 대한민국을 대표하는 반도체 도시로 성장하고 있지만, 그 혜택이 시민의 삶까지 충분히 연결되지 못했다"며 "이제는 '용인의 돈을 시민에게 돌려주는 구조'를 만들겠다"고 강조했다.

이어 "이 정책은 단순한 복지를 넘어 지역경제를 살리고 시민의 삶을 바꾸는 실질적인 변화의 시작"이라며 "소상공인 매출 증대, 지역경제 활성화 등 체감 가능한 효과를 만들어내겠다"고 약속했다.

관련 조례 제정과 특별기금 설치를 완료하고, 단계적으로 정책을 시행해 나갈 계획이다. [사진=정원영 용인시장 예비후보 선거캠프]

정 예비후보는 당선 시 2026년 하반기 내 관련 조례 제정과 특별기금 설치를 완료하고, 단계적으로 정책을 시행해 나갈 계획이다.

beignn@newspim.com