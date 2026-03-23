안성시, 관외 대학생 주거안정비 지원…최대 120만 원

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 관외 대학에 진학한 지역 출신 대학생들의 주거비 부담을 덜어주기 위해 '2026년 상반기 안성시 관외 대학생 주거안정비 지원사업'을 추진한다고 23일 밝혔다.
지원 대상은 안성시 출신 타지역 대학 재학생 및 휴학생으로, 거주·학업·주택·소득 네 가지 조건을 모두 충족해야 한다.
또 본인 또는 직계존속이 공고일 현재까지 1년 이상 안성시에 계속 거주해야 하며 안성시 외 지역 소재 대학에 진학한 자로 한정된다.
아울러 관외 소재 주택이나 기숙사에 월세 또는 보증부 월세 계약을 체결한 자여야 하고 가구당 기준중위소득 120% 이하여야 한다.
지원 금액은 생애 1회에 한해 최대 120만 원(월 최대 30만 원 기준)까지이며 신청 결과는 5월 22일, 지원금은 6월 12일 신청인 계좌로 현금 지급될 예정이다.
신청 기간은 4월 10일까지로 주소지 읍·면·동 행정복지센터 또는 안성시청 미래교육과를 방문해 신청 가능하다.
시 관계자는 "이번 사업이 관외 대학생들의 주거비 부담을 실질적으로 덜어주어 학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념하는 데 도움이 되길 바란다"고 전했다.
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