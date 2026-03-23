유은혜 "마을의 힘으로 숨 쉬는 경기교육 만들 것"

'10분 동네 배움망' 구축 및 '경기형 자치학교' 도입 등 마을교육 비전 제시

교육감·도지사 공동의장 '경기교육자치위원회' 신설 등 행정개혁 공약 발표

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 학교와 마을, 세계를 잇는 이른바 '마을의 힘'을 바탕으로 한 경기교육 혁신안을 발표하며 본격적인 정책 행보에 박차를 가했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 세계를 잇는 이른바 '마을의 힘'을 바탕으로 한 경기교육 혁신안을 발표하며 본격적인 정책 행보에 박차를 가했다. 2026.03.23 beignn@newspim.com

유은혜 예비후보는 23일 기자회견을 열고 "아이의 배움은 교실을 넘어 학교 밖으로 확장될 때 완성된다"며 '유은혜의 경기형 기본교육 4: 마을의 힘 3대 핵심 약속'을 공개했다. 이번 회견은 아이의 하루, 교직원 자부심, 학부모 안심에 이은 네 번째 정책 발표다.

유 후보가 제시한 3대 약속의 핵심은 ▲동네를 배움·돌봄 생활권으로 조성 ▲지역 중심의 역동적 교육자치 실현 ▲세계를 무대로 한 경계 없는 배움터 구축이다.

구체적으로는 집 가까운 곳에서 돌봄과 배움을 누리는 '10분 동네 배움망'을 구축하고, 등굣길부터 마을 배움터까지의 동선을 책임지는 '학교-마을 생활동선 안전망'을 강화하겠다고 밝혔다. 또한 지역 대학 및 기업과 연계한 '경기형 자치학교' 모델을 통해 학교에 실질적인 교육과정 및 인사 자율권을 부여하겠다는 구상이다.

글로벌 인재 양성을 위한 '글로벌 공동수업 보장제'와 온라인 기반의 '디지털 자매마을' 조성 등 국제교류 협력을 교육청이 책임지고 운영하겠다는 계획도 포함됐다.

유 후보는 이러한 공약 실현을 위한 '3대 실행 엔진'으로 행정 개혁안도 함께 내놓았다. 교육감과 도지사가 공동의장을 맡는 '경기교육자치위원회'를 설치해 광역 단위 거버넌스를 구축하고, 지자체 예산 등을 통합 관리하는 '교육자치 통합기금'을 조성하겠다는 방침이다.

특히 교육지원청과 기초지자체를 촘촘히 연결하는 실행 조직인 '(가칭)이음센터'를 31개 시·군에 구축해 학교 밖 교육 플랫폼 운영과 마을 교육 자원 발굴의 전초기지로 활용하겠다고 강조했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 후보는 "마을은 단순히 사는 곳이 아니라 한 아이를 키우기 위해 연결된 모든 관계망"이라고 말했다. 2026.03.23 beignn@newspim.com

유은혜 후보는 "마을은 단순히 사는 곳이 아니라 한 아이를 키우기 위해 연결된 모든 관계망"이라며 "동네에서 안전하게 자라고 지역에서 배우며 세계와 연결되는 경기교육을 통해 아이들을 민주시민으로 성장시키겠다"고 말했다.

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