검찰, '유가 담합 혐의' 정유사 4곳 압수수색…李대통령 엄단 지시 여파

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 검찰이 4대 정유사에 대한 강제수사에 나섰다.
23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 이날 오전 9시께부터 SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크 등 4곳을 압수수색하고 있다.
4개사는 사전 협의를 통해 국내에 유통되는 유류 및 석유제품의 가격을 임의로 조정해 담합한 혐의를 받는다.
이번 압수수색은 이재명 대통령의 정유업계 공개 비판에 따른 조치로 알려졌다.
앞서 이 대통령은 지난 9일 미국의 이란 공격 직후 국내 정유업계를 겨냥해 "어려운 시장 환경을 악용해 부당 이익을 취하려는 세력에 대해서는 엄단해야 한다"며 "정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고 위반할 경우 그로 인해 생길 이익의 몇 배에 해당하는 엄정한 제재를 할 필요가 있다"고 말했다.
정성호 법무부 장관도 지난 6일 유가 담합을 '국민의 고통을 폭리의 기회로 삼으려는 '반사회적 중대 범죄행위'라며 검찰에 엄정 대응을 지시한 바 있다.
정부는 이후 휘발유와 경유 등 석유 제품의 판매 가격 상한선을 정하는 '석유 최고가격제'를 도입해 시행하고 있다.
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