락앤락, 2026년 KPEI 밀폐용기 부문 1위...5년 연속

KPEI 조사서 상위 10개 브랜드 등극

다양한 소재의 밀폐용기 라인업 보유

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 생활용품 기업 락앤락이 2026 한국산업의 구매안심지수(KPEI) 조사에서 밀폐용기 부문 1위에 선정됐다고 23일 밝혔다.

한국산업의 구매안심지수는 소비자가 제품이나 서비스를 구매하는 과정에서 느끼는 심리적 안심 수준을 측정하기 위해 마련된 지표다.

[사진=락앤락]

올해 조사는 전국 9만5103명을 대상으로 진행됐으며, 96개 산업군에 속한 463개 브랜드를 평가해 각 부문별 경쟁력을 분석했다. 락앤락은 이번 조사에서 1000점 만점에 770점을 기록하며 상위 10등 안에 들었다.

락앤락은 트라이탄·내열유리·스테인리스·폴리프로필렌(PP) 등 안심하고 사용할 수 있는 다양한 소재의 밀폐용기 라인업을 보유하고 있다. 냉장고 전용 용기 '프리저핏', 신선 보관에 특화된 '스마트킵 프레쉬', 전자레인지 사용에 최적화된 '바로한끼 간편조리용기', 프리미엄 김치통 '숨쉬는 스텐 김치통', 뛰어난 휴대성을 자랑하는 '투고 도시락 시리즈' 등 소재별·기능별로 차별화된 제품군을 갖추고 있다.

최근에는 착색·냄새 배임을 획기적으로 개선한 '프레쉬 프로텍트'와 취향과 식단에 따라 메뉴와 양을 자유롭게 구성할 수 있는 '데일리 투고 도시락 시리즈' 등을 새롭게 출시했다. 특히 '프레쉬 프로텍트'는 제품에 '메디가드(Mediguard)' 마크를 부착해 더욱 안심하고 사용할 수 있다. 내구성이 뛰어나고, 전자레인지와 식기세척기 등에도 사용할 수 있다.

'메디가드'는 의료용 미국 식품의약국(FDA) 원료의약품 등록(DMF)을 완료하고, USP Class VI 기준을 통과한 생체적합성 원료를 사용한 제품에 부착하는 락앤락 자사 상표다. 투고 런치박스와 투고 샐러드 박스 바디에 메디가드 소재가 적용됐다.

락앤락 관계자는 "한국산업의 구매안심지수에서 5년 연속 1위를 차지했을 뿐만 아니라, 상위 10개 브랜드에도 이름을 올려 매우 뜻깊게 생각한다"며 "성원해 주신 소비자 여러분께 감사드리며, 앞으로도 전 세계 소비자들이 안심하고 사용할 수 있는 더 좋은 제품을 선보이겠다"고 전했다.

stpoemseok@newspim.com