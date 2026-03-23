미·이란 전쟁 수혜주 미끼 문자 살포…피싱 사기 주의

투자리딩방·항공권 취소 및 재예약 빙자한 사기

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단은 최근 중동 정세를 악용한 투자 리딩방 사기 등 피싱 시도가 잇따르고 있다며 주의를 당부했다.

통합대응단은 23일 1394 신고대응센터에 접수된 각종 신고와 제보를 바탕으로 중동 사태 악용 3대 피싱 시나리오를 공개하면서 긴급 피싱주의보를 발령했다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

우선 유가와 방산 등 전쟁 관련 수혜주 투자로 고수익을 보장한다는 미끼 문자를 대량 살포하는 투자리딩방 사기가 있다. 미끼문자에는 전쟁 관련 화제주를 추천하면서 투자 이익을 달성하지 못하면 원금 반환과 손해배상을 약속하며 사람들을 유혹한다. 답장을 하거나 첨부된 링크를 누르면 사기범들은 피해자를 리딩방으로 유인하고 가짜 거래소에 가입하게 한 뒤 투자금만 가로챈다.

항공편 취소와 재예약을 빙자한 스미싱도 발생하고 있다. 중동 지역 영공 통제와 노선 우회 상황을 악용해 항공편 취소로 재예약이나 환불을 위해 접속해야 한다며 문자와 함께 인터넷 주소(URL)를 보낸다. 인터넷 주소를 누르면 가짜 항공사나 여행사 사이트로 연결돼 신용카드 정보 등을 입력하도록 해 개인정보를 가로챈다.

이외에도 불안 심리나 선의를 악용한 피싱도 확인되고 있다. 중동 지역 의사나 군인등을 사칭해 금전 송금을 요구하는 연애빙자사기, 중동 상황과 세계 정세에 대비할 수 있는 책을 무료로 배포한다며 개인정보를 요구하는 미끼 문자도 있다.

국제 구호 단체를 사칭하거나 소상공인 긴급대출, 유류비 환급금 지원 등 정부 정책을 빙자한 피싱 시도도 발생하고 있어 유의가 필요하다.

통합대응단은 이러한 범죄에 대해 국가·국제적 재난 상황마다 시나리오를 변형해 발생하는 전형적인 피싱 범죄라고 지적했다. 통합대응단은 현재까지 범행 시도에 따른 피해는 접수되지 않았으나 이러한 시도들을 지속 관찰하고 범행에 이용된 전화번호나 URL을 신속히 차단하고 있다. 피해 예방을 위해 투자금 명목으로 개인 명의 통장에 입금을 요구하는 공개 채팅방은 불법임을 명심하고, 항공권 취소 등은 해당 업체 공식 앱이나 대표번호를 통해 확인할 것을 당부했다.

전쟁과 국제 정세를 이용해 불안감이나 동정을 자극하며 개인정보, 금전을 요구하는 경우 응하지 말 것을 강조했다. 피싱 범죄가 의심되거나 피해가 발생한 경우에는 경찰청 통합대응단(1394번) 또는 112로 신고할 것을 당부했다.

krawjp@newspim.com